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恒指半日升131點 曾跌穿14500點再創13年半低 比亞迪升7.2% 龍湖跌23.7%

恒指今早低開32點，高位升163點，低位跌265點，低見14597.31點，是2009年4月28日14457.99點後最低。半日高低波幅429點。

恒指半日升131點或0.89%，報14995點，大市成交金額689億元；國指升24點或0.5%，報5053點，曾低見4919.03點，是2008年10月27日4792.37點後最低。恒生科技指數收報2920點，升3.45%。

藍籌股成交金額307.44億元，佔大市成交44.62%；科指成份股成交金額144.04億元，佔大市成交20.9%；國指成份股成交金額249.14億元，佔大市成交36.15%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌34隻升，38隻下跌，1隻無升跌。比亞迪（1211）升7.24%，收報177.7元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌23.78%，收報10元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報22.7元，升12.94%；跌幅最大的是海爾智家（6690）創上市新低，見19.9元，收報20.1元，跌1.71%。

恒指續低於10天線(15686.72點)。科指續低於10天線(3013.06點)。

北水南下合計淨流入13.96億元，較上日減少67.38%，連續第18日流入，累計流入766.53億元，對上一次連續18日淨流入是2月8日。南水北上合計淨流出51.76億元人民幣，較上日增加154.8%，連續第2日流出，累計流出72.08億元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，澳博（0880）收報2.52元，升4.13%。冠中地產（0193）收報0.255元，無升跌。廣南（1203）收報0.56元，無升跌。三一國際（0631）收報6.69元，升1.52%。浙江滬杭甬（0576）見52周低4.9元，收報5.01元，跌1.96%。

港交所（0388）：期貨產品市場波動調節機制今恢復。見52周低211元，收報213元，跌0.84%。

因有員工新冠檢測呈陽性，美獅美高梅關閉了賭場、酒店餐廳和商店。澳門政府要求全市居民進行強制性的新冠檢測，並封控了美獅美高梅。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）見52周低3.82元，收報4.16元，升5.05%；美高梅中國（2282）創上市新低，見3.01元，收報3.2元，升2.89%；澳博（0880）收報2.52元，升4.13%；永利澳門（1128）創上市新低，見2.95元，收報3.2元，升4.92%；銀河娛樂（0027）見52周低33.55元，收報36.25元，升2.98%；金沙中國（1928）見52周低12.5元，收報13.7元，升4.42%。

海爾智家（6690）第3季純利升兩成。創上市新低，見19.9元，收報20.1元，跌1.71%。

贛鋒鋰業（1772）首3季純利大升5倍至147.94億元人幣。收報54.15元，升3.14%。

復星醫藥（2196）第三季純利按年倒退16.2%。收報20.1元，升3.93%。

國泰（0293）紐約飛香港航班復經俄羅斯遠東空域。收報7.24元，跌1.09%。

南方航空（1055）第三季虧損61億元人民幣。收報4.12元，跌2.6%。

中遠海控（1919）收購上港集團及廣州港股份。見52周低8.48元，收報8.68元，跌1.25%。

萬科（2202）第三季利潤跌14%，首三季合同銷售金額降34.3%。創上市新低，見10.28元，收報10.56元，跌6.71%。

比亞迪（1211）上季多賺3.5倍至57.16億元人幣。見52周低161.7元，收報177.7元，升7.24%。

建行（0939）第三季多賺8%，首9個月住房租賃貸款餘額增57%。見52周低4.22元，收報4.29元，跌1.83%。

龍湖（0960）：吳亞軍年齡及身體原因辭任主席，陳序平接任。見52周低7.26元，收報10元，跌23.78%。

石藥（1093）唯一女獨董辭任，董事會變全男班不符上市要求。收報8.28元，升0.85%。

新華保險（1336）第三季少賺99%，淨利潤僅300萬人幣。創上市新低，見12.04元，收報12.38元，跌6.5%。

康泰清盤，東瀛遊（6882）設專門求職郵箱，承諾會優先處理受影響員工。收報0.77元，跌1.28%。

電盈（0008）斥資1979萬元，增持香港電訊（6823）200萬股。電盈見52周低3.06元，收報3.08元，跌2.22%。香港電訊（6823）收報9元，跌1.32%。

招行（3968）首三季多賺14.2%，淨利息差跌9個基點，不良貸款率升。見52周低25.4元，收報26.2元，跌1.69%。

中石化（0386）首三季少賺5.9%。見52周低3.13元，收報3.18元，跌3.64%。

中交建（1800）第三季少賺8.9%，收入升1.4%。創上市新低，見3.11元，收報3.14元，跌1.26%。

工行（1398）首三季多賺5.6%，不良貸款率降。見52周低3.5元，收報3.52元，跌2.22%。

交行（3328）第三季多賺6.7%，不良貸款餘額增5.34%，按揭逾期貸款率急增。見52周低3.87元，收報3.9元，跌1.27%。

大酒店（0045）：受累疫情，倫敦半島酒店進一步超支，工程預算增至10.2億英鎊。收報6.21元，跌0.16%。

農行（1288）第三季收入跌1%，盈利升6%至685億人幣。見52周低2.27元，收報2.3元，跌0.86%。

比亞迪電子（0285）首三季少賺43%。收報22.7元，升12.94%。

破底股方面

64隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見4.29元，收報4.45元，跌3.89%；碧桂園服務（6098）低見6.52元，收報6.99元，跌5.28%；佳兆業美好（2168）低見1.82元，收報1.84元，跌7.07%；保利物業（6049）低見28.5元，收報29.55元，跌4.52%；世茂服務（0873）低見1.29元，收報1.31元，跌3.68%；華潤萬象（1209）低見22.25元，收報23.15元，跌2.32%；時代鄰里（9928）低見0.355元，收報0.36元，跌4%；融創服務（1516）低見1.31元，收報1.4元，跌2.78%；越秀服務（6626）低見2.28元，收報2.28元，跌4.2%；合景悠活（3913）低見0.74元，收報0.76元，跌5%。

164隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見4.76元，收報5.15元，升0.19%；綠城服務（2869）低見3.31元，收報3.33元，跌4.58%；安踏（2020）低見68.2元，收報69.4元，跌3.28%；李寧（2331）低見39.95元，收報41.1元，跌2.95%；特步（1368）低見6.96元，收報7.15元，跌4.03%；綠城中國（3900）低見7.07元，收報7.57元，跌12.18%；新城發展（1030）低見1.25元，收報1.3元，跌5.8%；合生（0754）低見5.92元，收報6.1元，跌2.87%；金地商置（0535）低見0.42元，收報0.425元，跌2.3%；保利置業（0119）低見1.2元，收報1.23元，跌3.15%。

異動股

上升異動股，包括，瑞風新能源（0527）收報0.14元，升19.66%；比亞迪電子（0285）收報22.7元，升12.94%；瑞聲（2018）收報14.3元，升11.72%；遠大中國（2789）收報0.03元，升11.11%；文化傳信（0343）收報0.355元，升10.94%；五礦地產（0230）收報0.46元，升10.84%；恒盛地產（0845）收報0.117元，升10.38%；和黃醫藥（0013）收報13.7元，升9.95%；毛記葵涌（1716）收報0.51元，升9.68%。

下跌異動股，包括，龍湖（0960）見52周低7.26元，收報10元，跌23.78%；寰宇娛樂（1046）見52周低0.37元，收報0.37元，跌22.11%；稻草熊（2125）平上市低位1.09元，收報1.14元，跌16.18%；粵海投資（0270）見52周低5.03元，收報5.23元，跌14.12%；星凱（1166）收報0.061元，跌14.08%；綠城中國（3900）見52周低7.07元，收報7.57元，跌12.18%；VESYNC（2148）創上市新低，見1.95元，收報2.02元，跌11.4%；蠟筆小新食品（1262）收報0.315元，跌11.27%；佳寧娜（0126）見52周低0.355元，收報0.365元，跌10.98%；中原銀行（1216）收報0.57元，跌10.94%。

 

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