moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

退任主席公司股價曾插逾四成 龍湖吳亞軍：3年前已計劃換人

龍湖（0960）上周五收市後公布控股股東吳亞軍退任主席，轉為戰略發展顧問，並由CEO陳序平接任主席一職後。據券商銀河聯昌指，龍湖在上周日（10月30日）傍晚舉行了業務電話會議，吳亞軍指辭任有三大原因，指今次換人並非突發之舉，而是三年前其考慮繼任人選時已計劃好的，她在見證一個成功案例後，認為龍湖由專業團隊經營是最好的﹔今次安排原定於今年5月，但由於負面新聞而推延至今﹔最後近年其個人健康不佳，無法再繼續經營和領導龍湖這樣的大公司。

同時，新主席陳序平則指，龍湖未來5年將繼續主要戰略，包括房地產開發、投資性物業、租賃住房、物業管理及智慧建築，並在以往進駐的68個城市中，未來只會集中在20個主要城市及具機會的14個城市。

陳序平又指，目標是上述五項主要戰略在未來12個月仍能達到正經營性現金流，而在投資性物業、租賃住房、物業管理及智慧建築此四項經常性收入，將在未來五年佔總營收的30%及盈利的50%。

流動性方面，CFO趙軼則指出，龍湖整體財務仍然健康，在今年底前無債務到期，2023年全年到期債務為200億元人民幣，並主要集中在下半年。龍湖更有意計劃提早在今年底前償還部分債務。龍湖正逐步減低整體債務規模及淨負債。目前96%的債外債已作對沖。

趙軼又指，鑑於龍湖在中國金融機構獲高度認可，未來可能會成為發行更多境內債券的先行者，包括中期票據。他又指，儘管內地樓市在過去數月充滿挑戰，但龍湖仍維持2022財年利潤穩定增長的指引。

陳序平又指，保持財務健康是龍湖短線要務，將非常謹慎地進行股票或長債的回購。此外，龍湖亦可能需要補充一些土儲以維持其未來的增長，尤其是當前地價已較12個月前跌約10至15%，將提供可觀回報。

銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武指出，儘管今次公布管理層換班時機差，但相信這次電話會議能提供有用資訊，並排解市場對於龍湖流動性問題的關注。該行維持龍湖「增持」評級，是基於2022年市盈率僅3倍非常吸引，但股價料將受換班影響而受壓。

龍湖今日早市跌23.86%，報9.99元，成交額達13.03億元。

其他報道

富士康鄭州廠爆新冠疫情 可能打擊30%iPhone出貨量

恒指半日升131點 曾跌穿14500點再創13年半低 比亞迪升7.2% 龍湖跌23.7%

新世界鄭志剛：開發一站式代幣整合平台將成香港黃金機遇

吉利汽車向聯交所申請分拆極氪 上市地點未定

余偉文：年內將試驗發行政府代幣化綠債

港元拆息全線向上 1個月HIBOR創14年高 連升14日 4個月最長

布林肯與王毅通話 討論負責任地管理中美關係

陳茂波：港正探索虛擬資產試點項目 包括NFT和數碼港元

繼花旗范潔恩後 巴克萊CEO據報將缺席香港國際金融峰會

政府發表虛擬資產政策宣言 證監將就零售諮詢、引入ETF 試推數碼港元

馬斯克否認裁減Twitter員工 避付股票獎勵

馬斯克：將修改Twitter用戶驗證過程 擬向Twitter Blue的持有人收費

滬深兩市主要指數低開 人行淨投放600億人幣

恒指低開32點 科指升0.2% 龍湖跌14.9% 金沙中國跌4.7%

港股ADR升97點 夜期高水157點 美期跌亞股升 澳博等業績

港交所：期貨產品市場波動調節機制今恢復

 