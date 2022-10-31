同時，新主席陳序平則指，龍湖未來5年將繼續主要戰略，包括房地產開發、投資性物業、租賃住房、物業管理及智慧建築，並在以往進駐的68個城市中，未來只會集中在20個主要城市及具機會的14個城市。

陳序平又指，目標是上述五項主要戰略在未來12個月仍能達到正經營性現金流，而在投資性物業、租賃住房、物業管理及智慧建築此四項經常性收入，將在未來五年佔總營收的30%及盈利的50%。

流動性方面，CFO趙軼則指出，龍湖整體財務仍然健康，在今年底前無債務到期，2023年全年到期債務為200億元人民幣，並主要集中在下半年。龍湖更有意計劃提早在今年底前償還部分債務。龍湖正逐步減低整體債務規模及淨負債。目前96%的債外債已作對沖。

趙軼又指，鑑於龍湖在中國金融機構獲高度認可，未來可能會成為發行更多境內債券的先行者，包括中期票據。他又指，儘管內地樓市在過去數月充滿挑戰，但龍湖仍維持2022財年利潤穩定增長的指引。

陳序平又指，保持財務健康是龍湖短線要務，將非常謹慎地進行股票或長債的回購。此外，龍湖亦可能需要補充一些土儲以維持其未來的增長，尤其是當前地價已較12個月前跌約10至15%，將提供可觀回報。

銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武指出，儘管今次公布管理層換班時機差，但相信這次電話會議能提供有用資訊，並排解市場對於龍湖流動性問題的關注。該行維持龍湖「增持」評級，是基於2022年市盈率僅3倍非常吸引，但股價料將受換班影響而受壓。

龍湖今日早市跌23.86%，報9.99元，成交額達13.03億元。

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