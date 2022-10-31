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匯豐：續與各地央行合作 推動mBridge

金管局早前公布mBridge項目的試行成果及所得，匯豐回應指，十分高興參與mBridge試行階段，測試央行數碼貨幣（CBDC）如何大幅加快跨境支付至實時的速度，以及減輕成本。

就最近有關mBridge項目試行成果及所得，匯豐環球支付方案部本地及創新支付產品環球總監孫雷表示，「mBridge試行階段圓滿完成，顯示CBDC應用於實時跨境支付及外匯交易的可行性，並展現其低成本、快捷及更簡單透明的優點。隨著全球電子商貿逐步打破地域限制，mBridge將促進整個產業繼續蓬勃發展，而CBDC支付為貿易融資及財富管理範疇的金融創新灌注新動力。匯豐具備覆蓋環球的網絡，提供全面的交易銀行服務，將繼續與各地中央銀行及相關機構合作，推動這項重要金融科技項目的長遠發展」。

在試行階段期間，匯豐參與了香港、泰國及阿聯酋的mBridge交易，並使用數碼阿聯酋迪拉姆（e-AED）、數字人民幣（e-CNY）、數碼港元（e-HKD）及數碼泰銖（e-THB）為企業客戶在mBridge平台處理實時支付交易。

匯豐與逾十家企業客戶進行測試。TCL表示，「經mBridge處理交易有效避免往來銀行不同可能引起的額外費用，加快處理支付的過程」。

瑞港建設控股有限公司表示，「mBridge平台提升貿易結算的方便和透明度。我們感到很興奮， 跨境支付將可以達致全天候實時，有望進一步加快結算速度」。

 

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