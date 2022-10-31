阿里巴巴（9988）第14屆「天貓雙11全球狂歡季」即將開始，淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，截至昨日，今屆淘寶香港站「雙11」預售金額和訂單量達高雙位數增長，主要受直播推銷帶動，對現時香港業務銷售感滿意，又直言今年推銷優惠為歷來最大，對今年「雙11」表現有信心。
陳子堅透露，預售期內最受歡產品類別為家居傢俱、服裝及3C電子產品。淘寶香港站今年將繼續升級本地服務及支付方式等，直運方面升級送大件傢俱服務、推出全新支付服務及退貨服務等。今年天貓及淘寶繼續提供跨店滿減優惠，包括每滿300元人民幣減50元人民幣，滿200元人民幣減30元人民幣。在支付方面，與早前伙拍AlipayＨK 及中銀香港推出支付服務，於今年雙11加推分期付款服務。其中首3次3個月簽賬分期更可免手續費。
陳子堅表示， 淘寶香港站推出至今，客單價穩定持續增長，用戶對「雙11」銷售節奏愈來愈熟悉， 透過預售分散「雙11」當日客量，擴大整個推銷期，同時亦能紓解貨運和貨存運作。陳子堅表示，儘管內地爆發疫情，但商戶過去已累積不少應對防控經驗，調節物流倉庫及配送路線，因此不太擔心貨運受到影響，預料「雙11」直運到香港的時間與平日相若，只需2至4日左右。
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