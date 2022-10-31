數碼港宣布，與金管局合作推出「金融科技監管沙盒3.1試驗計劃」，在鼓勵去年參與並成功完成「拍住上」金融科技概念驗證資助計劃的科技公司，伙拍銀行將項目成果商業化，於銀行業界更快廣泛使用，每個獲批項目將獲得高達50萬元資助，計劃於今日起至12月31日接受申請。
金管局副總裁李達志表示，金管局深信創新的金融科技意念在有利的環境下能取得成果，期望沙盒3.1試驗計劃能為生態圈注入更多活力。
數碼港行政總裁任景信表示，今次推出金融科技監管沙盒3.1試驗計劃，能深化初創與銀行協作，加速將「拍住上」計劃項目成果商業化，同時推動銀行業數碼化，相信能促進金融產業升級。
「沙盒3.1試驗計劃」合資格三大項目範疇為網絡安全（Cybersecurity）、合規科技（RegTech）及風險管理（Risk Management），項目需於獲批當日起計一個月內開始，及於九個月內完成。
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