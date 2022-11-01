美2年期10年期債息倒掛，曾擴至45.946基點，是10月20日46.495基點後最闊。美3個月10年期債息倒掛曾低見11.359基點，是10月28日14.924基點後最闊。道指曾跌最多0.84%，是10月19日後最大跌幅；標指曾跌最多0.97%，是10月20日後最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌128點，跌幅0.4%，報32732點。標普500指數收跌29點，跌幅0.75%，報3871點。納斯達克綜合指數收跌114點，或1.03%，報10988點。

微軟跌1.59%，報232.13美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累24點，而聯合健康升0.71%，報555.15元，貢獻道指25點。

科技股方面，蘋果收市報153.34元，跌1.54%，谷歌母公司Alphabet收市報94.51元，跌1.84%，亞馬遜收市報102.44元，跌0.93%，Facebook收市報93.16元，跌6.08%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.36%，報412點。德國DAX指數收漲0.08%，報13253點；法國CAC 40指數跌0.11%，報6266點；英國富時100指數收漲0.67%，報7094點。