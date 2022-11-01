按實質匯率計，新業務價值上升1%，年化新保費增加2%，新業務價值利潤率跌0.4個百分點，總加權保費收入跌3%。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，各個業務在第二季回復的增長勢頭延續至第三季。

李源祥表示，於8月份完成收購藍十字，並於9月宣布收購菲律賓領先的健康維護組織(HMO) MediCard。這些新增業務將加速友邦保險新的『綜合健康策略』之發展。

李源祥表示，「儘管資本市場反覆波動，集團的財務狀況仍然非常強勁。同時，我們透過持續進行的股份回購計劃，繼續向股東返還超額的資本。友邦保險的資本管理架構確保能夠抵禦資本市場壓力，保留充足資源及財務靈活性，以投放於自身新業務增長及增值的非內部機遇」。

內地業務方面，友邦指，隨著內地的疫情遏制措施放寬，友邦保險中國業務的銷售勢頭在第三季大幅改善，新業務價值較2021年第三季增長6%。在上海業務活動回升的支持下，在地域拓展前成立的分公司締造按年及按季的增長。另外，於新增地區的新業務價值繼續取得卓越的按年增長。數碼化和專業的「最優秀代理」模式，令友邦保險中國業務在市場競爭中別樹一幟，於第三季的新入職代理人數達到健康水平，而新入職和現有代理的生產力均有所提升。

香港方面，在透過澳門分公司向內地訪澳旅客銷售取得卓越增長的支持下，友邦保險香港業務於本季再次實現新業務價值增長。專屬代理及夥伴分銷渠道的新業務價值均有所增加。與東亞銀行（0023）的獨家銀行保險夥伴關係繼續締造卓越的新業務價值增長。

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