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平保陳心穎：可進一步改善大灣區跨境連接基建

新冠肺炎疫情影響大灣區經濟交流，中國平安（2318）聯席首席執行官陳心穎認為，可在跨境連接基建上可以做更多的工作，例如內地有68%的電商在廣東，但只有21%公司在香港有銀行戶口，未能做到接收資金無縫接軌。另外，跨境人員流動限制，亦是疫情帶來的挑戰。

跨境理財通開通一年，陳心穎指有助內地居民資產配置有效多元化，不過目前雙方投資者已購買的投資產品只有5.2億元人民幣，距離額度南北各1500億元人民幣有一定差距。陳心穎認為，目前跨境理財通只是在開始階段，仍有很大工作需要進行，例如目前客戶需要親身到分行開戶，可以研究如何不影響認識客戶(KYC)審查下，可在網上開戶和接觸產品；產品方面，因為香港與內地產品相當不同，需要更多投資者教育，在利率上升下，對利率敏感的零售客戶很有興趣；另外，內地客戶對理財產品的諮詢很有需要，因此要研究如何結合網上和實體諮詢渠道，以提升諮詢服務的覆蓋範圍。

對於大灣區發展，陳心穎指發展概念僅提出五年，但區內的定位獨特且機遇眾多，對區內發展前景感興奮及樂觀，而大灣區概念提出後區內發展迅速，五年間經濟規模增加四分一，人口增加了逾千萬人，吸引了不同人才聚居。她認為部分人才以內地為優，部分則以香港較佳，可結合兩地人才。

 

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