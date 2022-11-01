花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）上周表示因為確診新冠未能來港出席峰會，原定參與峰會專題討論的黑石總裁兼首席運營官Jonathan Gray至本周初亦因為確診而無法出席峰會，改由財務總監Michael Chae出席。彭博社昨天亦報道，巴克萊集團行政總裁C.S. Venkatakrishnan原定計劃參與峰會並到訪新加坡出席其他活動，惟最終取消所有活動，報道引述巴克萊稱行程有變，本周不會到亞洲。

財政司長陳茂波早前外訪沙特阿拉伯利雅德期間染疫，政府昨天公布其新冠快測結果陰性，已安排啓程回港，料今午抵港。特首李家超今早行會前見記者，被問及陳茂波外訪期間確診，政府會否就入境作出豁免，李家超指出，陳茂波入境後需要進行核酸檢測，若結果為陽性，需要自我隔離。

另外，多名原先答應出席的外國金融巨頭無法出席，先後因確診及行程變動而無法出席國際金融峰會，李家超今早亦表示，不能出席峰會的人僅屬少數，根據政府統計，參加峰會的人數逾200名，符合預期。

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