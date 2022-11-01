再有國際大型金融機構負責人未能如期出席今天開始的國際金融領袖投資峰會。據外電報道，資本集團董事長兼首席執行官Timothy Armour因為身體不適，未能參加峰會。他是第四位未能出席峰會的大行高層。Timothy Armour原為周四的「與國際投資者對話」其中一場專題討論的講者。
花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）上周表示因為確診新冠未能來港出席峰會，原定參與峰會專題討論的黑石總裁兼首席運營官Jonathan Gray至本周初亦因為確診而無法出席峰會，改由財務總監Michael Chae出席。彭博社昨天亦報道，巴克萊集團行政總裁C.S. Venkatakrishnan原定計劃參與峰會並到訪新加坡出席其他活動，惟最終取消所有活動，報道引述巴克萊稱行程有變，本周不會到亞洲。
財政司長陳茂波早前外訪沙特阿拉伯利雅德期間染疫，政府昨天公布其新冠快測結果陰性，已安排啓程回港，料今午抵港。特首李家超今早行會前見記者，被問及陳茂波外訪期間確診，政府會否就入境作出豁免，李家超指出，陳茂波入境後需要進行核酸檢測，若結果為陽性，需要自我隔離。
另外，多名原先答應出席的外國金融巨頭無法出席，先後因確診及行程變動而無法出席國際金融峰會，李家超今早亦表示，不能出席峰會的人僅屬少數，根據政府統計，參加峰會的人數逾200名，符合預期。
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