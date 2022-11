【15:05】分析師洪灝在Twitter發文稱,「聽聞」「復工委員會(Reopening Committee)」已經成立,由中央政治局常委王滬寧領導。委員會正在審查來自美國/香港/新加坡的 COVID 數據,以評估各種重新開放的情景,目標是明年3月重新開放。

Heard that “Reopening Committee” has been formed & led by Wang Huning, Politburo Standing Member. The Committee is reviewing COVID data from US/HK/SG to assess various reopening scenarios, target 03/2023 reopen.

HK finally rebounded 3%, A-shares +1%.