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洪灝「聽聞」內地設委員會 評估退出動態清零 外交部：不了解情況

【15:26】中國外交部發言人趙立堅出席例行發布會，回應有關中國正成立一個委員會評估如何退出動態清零政策的傳聞，表示不了解有關情況。

【15:05】分析師洪灝在Twitter發文稱，「聽聞」「復工委員會(Reopening Committee)」已經成立，由中央政治局常委王滬寧領導。委員會正在審查來自美國/香港/新加坡的 COVID 數據，以評估各種重新開放的情景，目標是明年3月重新開放。

 

上海冪數資產管理有限公司基金經理Liu Xiaodong稱，網上流傳關於有條件重新放開的傳言一點也不讓人意外。他表示，國務院可能在等待專家團隊的討論，以確定下一步行動，市場也願意相信動態清零政策的拐點快到了。

Grow Investment Group的合伙人洪灝稱，「我認為從市場的反應可見對重新開放的預期有多強烈」。

旭方投資合伙人王晨表示，開放預期帶動股市，但對於政策很難預測；單純從市場來說，這一波包括消費股等的下跌，多是受到疫情的干擾。如果有政策的改善，市場反應速度就會比較快。

恒指亦暫升最多836點或6.16%，高見15592.01點，是10月27日15833.28點後最高。

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