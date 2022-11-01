中國股市和人民幣上漲。

Heard that “Reopening Committee” has been formed & led by Wang Huning, Politburo Standing Member. The Committee is reviewing COVID data from US/HK/SG to assess various reopening scenarios, target 03/2023 reopen. HK finally rebounded 3%, A-shares +1%. $EWH $KWEB $FXI $PGJ https://t.co/ZgN2EYqUzH — Hao HONG 洪灝, CFA (@HAOHONG_CFA) November 1, 2022

上海冪數資產管理有限公司基金經理Liu Xiaodong稱，網上流傳關於有條件重新放開的傳言一點也不讓人意外。他表示，國務院可能在等待專家團隊的討論，以確定下一步行動，市場也願意相信動態清零政策的拐點快到了。

Grow Investment Group的合伙人洪灝稱，「我認為從市場的反應可見對重新開放的預期有多強烈」。

旭方投資合伙人王晨表示，開放預期帶動股市，但對於政策很難預測；單純從市場來說，這一波包括消費股等的下跌，多是受到疫情的干擾。如果有政策的改善，市場反應速度就會比較快。

恒指亦暫升最多836點或6.16%，高見15592.01點，是10月27日15833.28點後最高。

其他報道

資本集團董事長因不適未能出席金融峰會

亞投行：推動普惠金融有助減貧

平保陳心穎：可進一步改善大灣區跨境連接基建

積金易呂志堅：冀平台助推動行業自動化

上交所蔡建春：支持科創市場生態 助力行業數碼轉型

GOGOX拓保險科技業務 最快明年推

澳門10月博彩毛收入降10.7% 遜預期

【有片：埋身擊】美國道指期貨上望空間有限 現水平勿追買

銀彈留人 鄭州富士康據報加時薪逾三成