恒指今早高開172點，見全日低位，午後借消息上升，高位升945點，低位升172點高低波幅773點。

洪灝「聽聞」內地設委員會 評估退出動態清零 外交部：不了解情況

恒指收市升768點或5.23%，報15455點，大市成交金額1538億元，較上日增加17.42%，是10月24日1617.53億元成交後最多；國指升271點或5.49%，報5209點。恒生科技指數收報3075點，升7.8%。

藍籌股成交金額823.36億元，佔大市成交53.53%；科指成份股成交金額493.87億元，佔大市成交32.11%；國指成份股成交金額698.44億元，佔大市成交45.41%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中銀香港（2388）、聯通（0762）、長建（1038）拖累大市。

藍籌71隻升，1隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升13.04%，收報13.18元，是升幅最大的藍籌，中銀香港（2388）跌0.61%，收報24.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.2元，升16.34%；跌幅最大的是聯想（0992）收報6.31元，升0.48%。

恒指曾升穿10天線(15509.99點)。科指升穿10天線(2980.18點)。

北水南下合計淨流入74.37億元，較上日增加42.63%，淨流入金額是6月30日75.19億元後最多。北水連續第19日流入，累計流入879.09億元，對上一次連續19日淨流入是2月9日。南水北上合計淨流入61.55億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數即市表現

恒指曾升最多6.44%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為7.04%。今曾高見15632.85點，是10月27日15833.28點後最高。今日收市報15455.27點，是10月21日後收市新高，當日報16211.12點。

科指曾升最多9.3%，是4月29日後最大升幅，當日升幅為11.04%。今曾高見3117.99點，是10月21日3164.32點後最高。今日收市報3075.16點，是10月21日後收市新高，當日報3101.37點。收市連升2日，累計升252.24點，對上一次連升2日是10月26日。同時亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月26日。

國指曾升最多6.87%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為8.21%。今曾高見5277.71點，是10月27日5396.77點後最高。今日收市報5209.6點，是10月27日後收市新高，當日報5242.86點。

午後消息股表現

評估退出動態清零。航空股升，國航（0753）收報5.83元，升6.78%；南航（1055）收報4.2元，升3.7%；東航（0670）收報2.63元，升1.54%。火鍋股上升，海底撈（6862）收報13.18元，升13.04%；九毛九（9922）收報13.6元，升10.39%；呷哺呷哺（0520）收報4.5元，升11.11%。酒店股，華住集團（1179）收報24.4元，升13.49%；商場、零售股，百盛商業（3368）收報0.135元，升12.5%；中國中免（1880）收報163.5元，升5.28%。

TVB發帖文，稱客戶在其他電視台落廣告「匪夷所思」。電視廣播（0511）收報2.85元，升5.56%。

GOGOX拓保險科技業務，最快明年推。快狗打車（2246）收報3.08元，升5.84%。

澳門10月博彩毛收入降10.7%，遜預期。受退出清零消息影響，濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報4.58元，升11.71%；美高梅中國（2282）收報3.5元，升10.76%；澳博（0880）收報2.64元，升7.76%；永利澳門（1128）收報3.5元，升11.82%；銀河娛樂（0027）收報39元，升8.79%；金沙中國（1928）收報15.28元，升11.53%。

港交所（0388）歐冠昇：港深生態圈如同將矽谷與華爾街結果。收報226.4元，升8.33%。

上坤地產（6900）離岸債未獲批展期，導發交叉違約。創上市新低，見0.034元，收報0.035元，無升跌。

美的置業（3990）首十個月的合約銷售額按年跌43.2%。收報5.63元，升2.74%。

佳源國際（2768）第七次延長多隻美元境外票據交換要約期限。創上市新低，見0.121元，收報0.126元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

旭輝（0884）：已暫停支付境外融資安排本金和利息。創上市新低，見0.375元，收報0.39元，跌25%。

友邦（1299）第三季新業務價值升7%，內地增長6%，香港再次實現增長。收報63.4元，升6.64%。

越秀地產（0123）組合營購入杭州上城地塊約近26%權益。見52周低6.4元，收報7.09元，升5.82%。

雲康集團（2325）首三季收入增逾九成。收報14.46元，升0.42%。

連浩民增持星島（1105）1股權。創上市新低，見0.28元，收報0.305元，升1.67%。

惠譽連降碧桂園（2007）評級兩級至BB-。見52周低1元，收報1.05元，升3.96%。

新地（0016）郭老太斥資逾8000萬元再增持。收報85.9元，升1.72%。

龍湖（0960）控股股東斥500萬元購公司優先票據。收報10.82元，升8.2%。

中銀香港（2388）：聯繫內地與全球為香港最重要競爭優勢。收報24.25元，跌0.61%。

澳博（0880）：第三季虧損近19億元，按年擴大近52%。收報2.64元，升7.76%。

惠記（0610）折讓價722萬元購入路勁債券作投資。見52周低1.43元，收報1.55元，跌1.27%。

破頂股表現

破頂股包括，在岸人民幣創52周高，見7.3274元，收報7.2663元，升0.53%；卓越教育集團（3978）創52周高，見0.65元，收報0.6元，升9.09%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.79元，收報1.88元，升2.17%；保利物業（6049）低見28.4元，收報31.5元，升8.43%；越秀服務（6626）低見2.25元，收報2.41元，升5.7%；第一服務（2107）低見0.62元，收報0.68元，升3.03%；中國動向（3818）低見0.232元，收報0.239元，升2.58%；寶龍地產（1238）低見0.62元，收報0.69元，升7.81%；萬科（2202）低見9.87元，收報10.18元，升0.99%；時代中國（1233）低見0.47元，收報0.485元，跌1.02%；旭輝（0884）低見0.375元，收報0.39元，跌25%；銀城國際（1902）低見1.26元，收報1.27元，跌7.97%。

101隻股份創52周低，其中十隻包括，安踏（2020）低見67.85元，收報73.4元，升6.38%；李寧（2331）低見39.75元，收報44.45元，升9.48%；綠城中國（3900）低見6.79元，收報7.79元，升4.28%；新城發展（1030）低見1.22元，收報1.34元，升6.35%；金地商置（0535）低見0.42元，收報0.43元，無升跌；保利置業（0119）低見1.2元，收報1.23元，無升跌；越秀地產（0123）低見6.4元，收報7.09元，升5.82%；佳寧娜（0126）低見0.34元，收報0.37元，無升跌；信德（0242）低見1元，收報1.04元，升1.96%；廸生創建（0113）低見3.25元，收報3.25元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，揚科集團（1460）收報0.204元，升26.71%；加達控股（1620）收報0.149元，升23.14%；龍皇（8493）收報0.053元，升20.45%；中國聖牧 （1432）收報0.31元，升19.23%；艾美疫苗（6660）收報35.5元，升18.53%；康希諾生物（6185）收報86.3元，升18.22%；泰和小貸（1915）收報2.36元，升18%；火幣科技（1611）收報4.14元，升17.61%；世紀聯合（1959）收報0.35元，升16.67%；君實生物（1877）收報32元，升16.58%。

下跌異動股，包括，蒙古能源（0276）收報0.95元，跌30.66%；旭輝（0884）創上市新低，見0.375元，收報0.39元，跌25%；稻草熊（2125）創上市新低，見0.98元，收報1元，跌17.36%；帝國科技（0776）收報5.33元，跌16.59%；佳民（8519）收報0.014元，跌12.5%；朗詩（0106）收報0.141元，跌11.88%；寶力科技（0164）創上市新低，見0.062元，收報0.065元，跌10.96%；遠見控股（0862）見52周低0.075元，收報0.079元，跌10.23%；樂透互娛（8198）收報0.47元，跌9.62%；濱海泰達物流（8348）見52周低0.25元，收報0.265元，跌8.62%。

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