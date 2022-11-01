港交所指，作上述優化後，香港交易所現貨市場的交易費結構將會更簡單和容易預計，實質的交易費率（按百分比計的交易系統使用費及交易費）也將由大約0.00576%的歷史平均水平降至0.00565%(按2014年至2021年的交易數據計算)。

以10萬元交易費為例，目前交易所交易費為0.005%，即為5元，新收費為5.76元。在計及取消每宗交易0.5元交易系統使用費後，上調收費後需多付0.26元。香港於2021年8月上調股票印花稅，由0.1%提高至0.13%。

以5萬元交易費為例，交易費為2.5元，新收費為2.825元，計及免收的0.5元，上調後則少付0.175元。

港交所指，為使交易所參與者熟悉新的交易費架構，交易所將會於今年12月安排推出前實習環節，詳情將稍後公布。

香港交易所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，「香港交易所與監管機構、業務夥伴及市場參與者商議後確立這次的新收費結構，進一步簡化收費，提升市場效率。這反映香港交易所不斷致力提升旗下市場吸引力和競爭力，進一步加強香港作為國際金融中心的角色」。

這次推出新的交易費結構是香港交易所提升香港市場吸引力的最新舉措。在過去六個月，香港交易所已先後推出多項安排，包括引入衍生產品提供假期交易，提升個股股票期權及期貨市場的持倉限額制度；以及進行優化滬深港通交易日曆安排的準備工作。香港交易所期待繼續與所有持份者攜手推動香港市場發展。