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李澤楷：融資環境較10年前難 繼續物色投資機會

盈科拓展集團主席李澤楷出席「香港金融科技周2022」時表示，從環球市場而言，目前的確遇到一些逆風、地緣政治和宏觀經濟考驗，但香港毗鄰一個人口結構驚人且中產階級正在崛起的地區，相信未來一兩年將迎來巨大的十字路口，也是人們思考是否一個好時機去創業。

至於融資方面，李澤楷直言今時今日比10年前要困難，因為過去10年間的利率幾乎為零，為風險投資提供更好的環境。雖然如此，他認為現時市場仍有不少優秀的風投家，一直仔細地物色投資對象。李澤楷表示，自己也在繼續尋找投資機會。

另外，李澤楷指出，部分行業對科技改革的適應力更強，表現亦更穩定、挑戰更小。就金融科技而言，他認為處於新興領域的公司，可以在很短的時間內做得非常好；但當市場出現新競爭者，也會令你很快失去市場份額。李澤楷認為，因應公司不同的性質，有時處於刀刃邊緣的行業所帶來的影響是雙向的。

回顧自己的創業之旅，李澤楷建議要「胸懷寬廣、才華橫溢、多花時間及保持開放的心態（a broad minded with talents, spend more time with and keep an open mind）」。

 

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