至於融資方面,李澤楷直言今時今日比10年前要困難,因為過去10年間的利率幾乎為零,為風險投資提供更好的環境。雖然如此,他認為現時市場仍有不少優秀的風投家,一直仔細地物色投資對象。李澤楷表示,自己也在繼續尋找投資機會。

另外,李澤楷指出,部分行業對科技改革的適應力更強,表現亦更穩定、挑戰更小。就金融科技而言,他認為處於新興領域的公司,可以在很短的時間內做得非常好;但當市場出現新競爭者,也會令你很快失去市場份額。李澤楷認為,因應公司不同的性質,有時處於刀刃邊緣的行業所帶來的影響是雙向的。

回顧自己的創業之旅,李澤楷建議要「胸懷寬廣、才華橫溢、多花時間及保持開放的心態(a broad minded with talents, spend more time with and keep an open mind)」。

其他報道

港9月零售銷售按年升0.2% 遜預期

富士康:沒有發生死亡事件 員工死亡視頻經惡意編輯

憧憬退出清零 恒指收市升768點 創7個月最大升幅 成交1538億 北水流入4個月最多

花旗全球首間Citi Global Wealth Center在港開幕

馬斯克據報正組建團隊 傳25%Twitter員工將被裁

滬指以全日最高位收市 終止三連跌

TVB發帖文 稱客戶在其他電視台落廣告「匪夷所思 」

洪灝「聽聞」內地設委員會 評估退出動態清零 外交部:不了解情況

資本集團董事長因不適未能出席金融峰會

亞投行:推動普惠金融有助減貧

平保陳心穎:可進一步改善大灣區跨境連接基建

積金易呂志堅:冀平台助推動行業自動化

上交所蔡建春:支持科創市場生態 助力行業數碼轉型

GOGOX拓保險科技業務 最快明年推