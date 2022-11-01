香港9月零售銷售按年升0.2%遜市場預期，香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，10月派發消費券的首周與前周相比，有9成零售商表示，生意有單位數至四成增長，增長較明顯的類別包括百貨、家品及家具，更有零售商生意錄得一倍增長，相信是原先的生意太差、基數低所致。
她續稱，10月而言，雖然放寬社交距離措施及消費券均利好市道，不過港入境檢疫放寬至「0+3」後，生意及人流沒有太大改變，對整體零售市道亦沒有幫助。現時業界更期望可放寬至「0+0」，吸引旅客來港帶來正面影響，亦更關注與內地通關情況，以助業界回復正常。如港未恢復通關前，消費券措施將是「有好過無」。
展望11月以及聖誕節的表現，謝邱安儀表示，雖然聖誕節是零售業旺季，不過外圍因素變化不大，預計會繼續受經濟表現所影響。
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