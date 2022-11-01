據報導，今次是8月以來交易商協會第三次召開民營房企座談會。據了解，龍湖（0960）、美的置業（3990）、新城發展（1030）、碧桂園（2007）、旭輝集團（0884）、卓越集團等企業正推進第二輪增信發行項目，金輝、新希望、雅居樂等民營房企項目也在積極準備中。

報導又指，中債增自8月以來已推進十多單房企增信項目，支持新城、美的、龍湖、碧桂園、旭輝、卓越等多家房企發債融資83.68億元，累計帶動民營房企發債融資155億元。

報道引述市場專家指，近期一些民營房企股票和債券出現大幅波動，此時及時召開民營房企座談會，體現了各方對優質民營房企融資通道恢復暢通的支持和重視，對穩定市場信心有積極作用，又指是次座談會為交易商協會與房地產業協會聯合召開，反映了部門之間加強協作、維護民營房企債券融資渠道穩定的態度，釋放了積極的信號，有利於引導商業銀行等金融機構恢復并加強對民營房企的貸款、投資，幫助優質民營房企穿越周期。

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