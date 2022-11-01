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投資推廣署伙螞蟻集團 推動港人才培訓

人才短缺一直成為市場焦點問題，投資推廣署今天宣布，與阿里巴巴（9988）系內螞蟻集團有份推動的人才培訓平台10x1000建立戰略合作伙伴關係。支付寶（香港）行政總裁、螞蟻集團粵港澳大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真指出，截至上周為止，已有160名來自香港數碼生態圈的專業人士完成10x1000培訓計劃，另有100名已登記但未完成。

10x1000是世界銀行集團成員國際金融公司（IFC）和螞蟻集團屬下支付寶於2018年聯合發起的一項慈善倡議，希望未來十年內每年培訓1000名新興人才和技術型領導者。該計劃的成果有望促進本地金融科技人才發展，提高中小微企業（MSME）的質量，提升女性參度，並推動本港的數碼化經濟發展。

投資推廣署金融科技主管梁瀚璟指出，搶人才、留人才是高深的概念，難以用「人數」衡量，反而用不同層面解讀。他表示，投資推廣署希望幫助公司「做大個餅」，為招商引資，企業考慮是否來港發展時，會考慮香港的市場規模、資金及有沒有足夠的人才。梁瀚璟引述市場反饋，認為應增加對培養人才的支持，尤其是定中層人才。

螞蟻集團高級總監兼10x1000項目負責人Jason Pau表示，人力資源是香港的競爭優勢，在這個數碼時代，本地人才蘊藏著巨大潛力，有助推動香港的發展。

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