5101架交付汽車當中，包括2104架小鵬智能轎跑車P7、1665架智能家轎P5及709架G3i智能SUV；同時亦包括623架第四款量產車型、全新旗艦SUV小鵬G9。截至上月27日，G9已於中國內地逾100個城市開啟規模交付。

小鵬董事長何小鵬指，G9的物流運輸及交付整備已完成，今個月產量將穩定上升，集團會加速交付G9到更多用戶手中。他又指，集團已進行公司的組織架構調整，團隊在堅持創新驅動的智能化技術路線同時，會更貼近市場用戶需求，為用戶訂造出更適合的智能電動汽車。

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