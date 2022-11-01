中國恒大曾經為盛京銀行的主要股東，最多曾經持有盛京銀行總股本36.4%，及後由瀋陽市國資委旗下瀋陽金控接收當中19.93%，令持股量增至20.79%變成第一大股東。中國恒大在盛京的持股量，因此屈居第二，最新持股只有14.57%。根據恒大去年9月份的公告所言，恒大出讓該行股權所得的99.93億元人民幣，需用作償還其對盛京銀行的相關債務。事隔超過一年，盛京進一步發難，向恒大展開追討，恒大欠負盛京的巨額欠款，因此進一步曝光。

不過，本報翻查恒大在2020年11月刋發的公告指，其下屬子公司與上海國資委旗下的申能（集團）簽訂協議，以148.5億元人民幣，出售手上從事能源開發、汽車服務、現代物流等業務的新疆廣匯之40.964%股權，

恒大指，盛京曾經於2020年至2021年向其子公司提供款項329.95億元，該子公司將手上持有的新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司（下稱新彊廣匯）的40.96%股權中，撥出其中30.999%作為質押擔保，相當於新疆廣匯的註冊資本價值16.02億元。由於盛京未獲還款，因此到法院提出起訴。恒大指，盛京可拍賣或變賣其子公司質押的資產，套現所得，可在欠款範圍內獲優先受償。恒大指，將適時另發公告交代。