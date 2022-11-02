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美數據強化衰退擔憂 美股連跌兩日 道指跌79點

美國9月職位空缺數意外增至1,070萬，薪資水平面臨上行壓力，料進一步支持聯儲局本周再次加息75基點。美股回吐升幅。美國製造業報告，數據顯示10月份製造業增長接近停滯，訂單指標五個月來有四個月萎縮，支付價格指標降至逾兩年低點。數據進一步強化了經濟衰退擔憂。

美3個月10年期債息倒掛曾擴至24.664基點，是2020年3月9日後最闊。美2年期10年期債息倒倒掛亦曾擴至51.107基點，是10月17日後最闊。道指連跌2日，累計跌208.6點。標指連跌2日，累計跌44.96點。納指連跌2日，累計跌211.6點。

道瓊斯工業平均指數收跌79點，跌幅0.25%，報32653點。標普500指數收跌15點，跌幅0.42%，報3856點。納斯達克綜合指數收跌97點，或0.89%，報10890點。

聯合健康跌1.41%，報547.31美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低51點，而高盛升1.18%，報348.58元，貢獻道指26點。

科技股方面，蘋果收市報150.65元，跌1.75%，谷歌母公司Alphabet收市報90.47元，跌4.27%，亞馬遜收市報96.79元，跌5.51%，Facebook收市報95.2元，升2.18%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.59%，報414點。德國DAX指數收漲0.65%，報13338點；法國CAC 40指數漲0.99%，報6328點；英國富時100指數收漲1.3%，報7186點。

 