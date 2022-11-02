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天文台改發8號西北烈風信號 港股15分鐘後停止 不設收市競價

【13:40】天文台公布，八號西北烈風或暴風信號在下午1時40分發出。按照港交所的颱風期間的安排，若信號/ 極端情況於下午3:45前發出，交易於信號發出後15分鐘停止。

若下午3:45(全日市)或上午11:45(半日市)時仍未恢復交易，該交易日將不會有收市競價交易時段。

天文台表示，預料本港平均風速每小時63公里或以上。 請盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。

 

【11:50】天文台1時40分或以前改發8號 港股交易將於發出後15分鐘停止

香港天文台宣布會在今天（11月2日）下午1時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號。按照港交所的颱風期間的安排，若信號/ 極端情況於下午3:45前發出，交易於信號發出後15分鐘停止。

天文台於11時45分更新稱，按照最新預測，尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。本港今日將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在今日下午逐漸增強，天文台會在下午一時四十分或以前發出八號烈風或暴風信號。

與尼格相關的雨帶會影響珠江口一帶，預料本港驟雨今日稍後將會轉為較頻密。

海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時58、46及42公里，最高陣風分別為每小時69、53及63公里。

 

【08:24】8號風球或於12至2時發出 港股交易於信號發出後15分鐘停止

目前三號風球仍然持續，而天文台考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號，根據港交所颱風期間的交易安排，若八號(或以上)颱風信號/ 極端情況於下午3:45前(全日市)或上午11:45前(半日市)發出，交易於信號發出後15分鐘停止。若下午3:45(全日市)或上午11:45(半日市)時仍未恢復交易，該交易日將不會有收市競價交易時段。

天文台於7時45分更新消息，受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會在中午前維持。

雖然尼格會逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數。按照最新預測路徑，尼格會在今日稍後非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里以內掠過，屆時本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港風勢將進一步增強，天文台會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。

預料受尼格的外圍雨帶影響，本港雨勢會漸轉頻密。海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時71、55及45公里，最高陣風分別為每小時82、80及55公里。