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港股ADR跌164點 夜期低水46點 美期亞股跌

美股下跌，港股ADR跌164點或1.08%，報15290點，夜期跌47點或0.3%，報15409點，夜期低水46點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.9%，折合報223.09元；阿里巴巴（9988）跌2.24%，折合報64.62元；美團（3690）跌2.22%，折合報136.51元；匯控（0005）升1.12%，折合報41.51元；建行（0939）跌0.66%，折合報4.15元。

道期現升0.006%；標期現跌0.045%；納期現跌0.035%。日股現跌0.23%，韓股現跌0.39%，澳股現升0.14%。

VIX指數隔晚跌0.27%或0.07點，報25.81點。美2年期10年期債息現倒掛50.692基點、美3個月10年期債息倒掛14.512基點。

紐油現升0.33%或0.29美元，報88.67美元；布油現升1.98%或1.84美元，報94.65美元；金價現升0.08%或1.44美元，報1649.42美元；LME 銅期貨隔晚升2.71%或202美元，報7652美元。美國10年期債息現跌0.25%或0.0104厘，報4.0315厘。

今日焦點股份可留意：

百勝中國（9987）第三季調整後每股純利0.49美元，升1.22倍，高過預期的0.31美元。

恒大被盛京（2066）追討326億元人民幣質押貸款。

交銀國際（3329）出售債券涉資6088萬元。

吳亞軍再斥3144萬增持龍湖（0960），另2184萬買入龍湖優先票據。

小鵬（9868）10月付運5101架智能車按年跌近五成。

旭輝（0884）大股東斥40萬萬增持100萬股。

交易商協會召集21民營內房開會，傳雅居樂（3383）等擬發「中債增」債券。

電視廣播（TVB）（0511）：盼討論及增加推廣CPRP，料利電視及廣告業發展。

郭炳聯郭基泓伙郭老太出資1.14億增持新地（0016）135萬股。

蔚來（9866）10月交付量按年增1.7倍。

港交所（0388）：取消每宗交易0.5元交易系統使用費，上調從價交易費，10萬元交易需多付0.26元。

理想（2015）10月交付量增31%，首10個月累計交付量達22.1萬輛。

 

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