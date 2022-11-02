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百勝中國第三季業績好過預期 純利增98% 10月情況嚴峻

百勝中國（9987）公布第三季業績，純利2.06億美元，按年增98%，主要是由於經營利潤增加，部分被公司對美團點評按市值計價的股權投資淨虧損所抵消。同店銷售恢復至去年水平，但仍低於疫情前。派息0.12美元。

調整後每股收益0.49美元，上年同期0.22美元，預估0.31美元。同店銷售0％，預期為跌1.19％。肯德基同店銷售0％，預基為跌3.33％。必勝客簡餐同店銷售增2％，預期為跌0.5％。收入26.9億美元，按年增5.1%，預估26.9億美元。

9月平均約有900家門店暫時停業或只提供外賣和外帶服務，而7月與8月平均約有400家門店受此影響。10月份，有約1,400家門店暫時停業或只提供外賣和外帶服務。區域性疫情暴發使疫情仍然充滿不確定性，並繼續對經營造成影響。

百勝中國首席財務官楊家威表示，展望第四季度，預期疫情形勢仍存在不確定性。10月的情况相較於9月更爲嚴峻。疫情的反復加之經濟下行的壓力，和謹慎的消費行爲極有可能會對銷售產生不利影響。同時，仍面臨通脹帶來的成本壓力。第四季度在銷售和利潤方面是傳統的淡季，因此盈利能力可能更容易受到銷售和運營波動帶來的影響。

期內，總收入爲26.8億美元，按年升5%（或增加11%，不計及外幣換算的影響）。系統銷售額按年增5%，其中肯德基和必勝客分別增加5%和7%，不計及外幣換算的影響。

同店銷售額持平，其中肯德基與去年同期持平，必勝客增加2%，不計及外幣換算的影響。

第三季度，外賣收入約佔肯德基和必勝客公司餐廳收入的 38%，較去年同期增長約4個百分點。數字訂單（包括外賣訂單、手機下單及自助點餐機訂單）約佔肯德基和必勝客公司餐廳收入的91%。

本季度共淨新增239家門店，截至2022年9月30日，門店總數達到12,409家。餐廳利潤率爲18.8%，去年同期爲12.2%。

經營利潤爲3.16億美元，較去年增加77%（或增加86%，不計及外幣換算的影響）。經調整經營利潤爲3.18億美元，較去年同期的1.68億美元增加89%（或增加99%，不計及外幣換算的影響）。

 