恒指今早低開65點或0.43%，報15389點，大市成交金額17億元；國指今早低開33點或0.65%，報5176點。恒生科技指數開市報3047點，跌0.89%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、中海油（0883）、領展（0823）貢獻恒指較多。
藍籌13隻升，36隻下跌，24隻無升跌。龍湖（0960）升3.7%，報11.22元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌3.06%，報39.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，18隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報57.95元，升2.2%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報25.3元，跌7.83%。
恒指上試10天線(15397.81點)。科指續高於10天線(2965.31點)。
百勝中國（9987）第三季調整後每股純利0.49美元，升1.22倍，高過預期的0.31美元。開市報359.6元，升4.96%。
恒大被盛京（2066）追討326億元人民幣質押貸款。無成交，報6元。
交銀國際（3329）出售債券涉資6088萬元。無成交，報0.38元。
吳亞軍再斥3144萬增持龍湖（0960），另2184萬買入龍湖優先票據。開市報11.22元，升3.7%。
小鵬（9868）10月付運5101架智能車按年跌近五成。開市報25.3元，跌7.83%。
旭輝（0884）大股東斥40萬萬增持100萬股。開市報0.395元，升1.28%。
交易商協會召集21民營內房開會，傳雅居樂（3383）等擬發「中債增」債券。開市報1.59元，升1.27%。
TVB：盼討論及增加推廣CPRP，料利電視及廣告業發展。電視廣播（0511）無成交，報2.85元。
郭炳聯郭基泓伙郭老太出資1.14億增持新地（0016）135萬股。開市報85.9元，無升跌。
蔚來（9866）10月交付量按年增1.7倍。開市報77.1元，跌5.57%。
港交所（0388）：取消每宗交易0.5元交易系統使用費，上調從價交易費，10萬元交易需多付0.26元。開市報225.8元，跌0.27%。
理想（2015）10月交付量增31%，首10個月累計交付量達22.1萬輛。開市報57.95元，升2.2%。
異動股
上升異動股，包括，易還財務（8079）開市報0.17元，升14.09%；寶力科技（0164）開市報0.074元，升13.85%；大發地產（6111）開市報0.1元，升13.64%；金禧國際（0091）開市報0.123元，升11.82%；民生教育（1569）開市報0.49元，升8.89%；百勝中國（9987）開市報359.6元，升4.96%；綠城服務（2869）開市報3.7元，升4.82%；寶龍地產（1238）開市報0.72元，升4.35%；時代鄰里（9928）開市報0.365元，升4.29%；祥生控股（2599）開市報0.26元，升4%；招金礦業（1818）開市報6.9元，升3.92%。
下跌異動股，包括，小鵬（9868）開市報25.3元，跌7.83%；海螺創業（0586）開市報11.56元，跌6.32%；蔚來集團（9866）開市報77.1元，跌5.57%；萬國數據（9698）開市報9.18元，跌5.46%；中國民航信息網絡（0696）開市報11.8元，跌4.84%；寶寶樹集團（1761）開市報0.186元，跌3.63%；威高股份（1066）開市報10.6元，跌3.46%；嗶哩嗶哩（9626）開市報73.3元，跌3.17%。
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