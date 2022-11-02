文章日期：2022年11月2日 10:49
市場關注中美元首會否於印尼峇里的二十國集團（G20）峰會上會面，美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，中美官員正努力安排會面。
柯比強調，美國總統拜登與中國國家主席習近平早前已多次通話，強調雙方溝通渠道保持開放。此前，白宮確認拜登將出席二十國集團峰會，印尼總統佐科維多多曾表示，習近平將親身出席，惟中方未正式公布。
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