moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

易綱：內地經濟仍保持韌性  料具合理增長潛力

中國人民銀行行長易綱在國際金融領袖投資峰會預錄訪談中表示，內地經濟在面對挑戰及下行壓力下，仍保持韌性。第三季內地GDP錄得3.9%增長，按季上升3.5個百分點，9月失業率維持5.5%。他預期，由於內地仍有很大空間城市化及中產階層人士的需求增長，相信內地有合理的增長潛力。

在歐美地區加息下，人行仍維持寬鬆的貨幣政策。易綱指，寬鬆貨幣政策提供充足的流動性及降低融資成本。9月，廣義貨幣M2增長逾12%，社會融資及新增人民幣貨款均增長約11%。現時銀行定存佔比約1至2%，銀行貸款約4至5%。

人民幣兌美元匯價多次走低，易綱指，政府允許人民幣保持彈性，並由市場根據一籃子貨幣匯率決定走勢。雖然人民幣兌美元略現貶值，兌一籃子貨幣匯價仍然保持穩定。人民幣匯價將會保持合理穩定水平，維持其購買力及價值。

易綱稱，內地會繼續改革及開放，擴大機構投資者進入市場，並會就規管、條例及標準上進行國際討論。另外，內地會再就《外商投資產業指導目錄》允許外商投資准入負面清單推進及改善。

在內地房地產市場方面，易綱提到人行已降低個人住房貸款利率和首付比例，鼓勵銀行通過「保交樓」專項借款支持已售住房建設交付，支持剛性和改善性住房需求。

其他報道

白宮：中美官員正致力安排「習拜會」

兩大型廣告公司據報建議客戶暫停在Twitter上投放廣告

花旗：衰退來臨 現金更見吸引

李家超：香港正回歸國際商業舞台

馬斯克：Twitter用戶認證月費低至8美元 附多種功能

余偉文：聯繫匯率制度沒有改變、可以承受加息

金管局余偉文：金融峰會克服天氣因素揭幕 顯示「香港回來了」

Google前CEO旗下發報告 倡加強監管來對抗內地

恒指低開65點 科指跌0.89% 潤啤跌3% 小鵬跌7.83%

滬深兩市主要指數低開 人行淨回籠2620億人幣

傳因成為CEO無期 匯豐邵偉信退任財務總監

百勝中國第三季業績好過預期 純利增98% 10月情況嚴峻

移卡第三季GPV按季增4.3%至5408億人幣