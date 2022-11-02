在歐美地區加息下，人行仍維持寬鬆的貨幣政策。易綱指，寬鬆貨幣政策提供充足的流動性及降低融資成本。9月，廣義貨幣M2增長逾12%，社會融資及新增人民幣貨款均增長約11%。現時銀行定存佔比約1至2%，銀行貸款約4至5%。

人民幣兌美元匯價多次走低，易綱指，政府允許人民幣保持彈性，並由市場根據一籃子貨幣匯率決定走勢。雖然人民幣兌美元略現貶值，兌一籃子貨幣匯價仍然保持穩定。人民幣匯價將會保持合理穩定水平，維持其購買力及價值。

易綱稱，內地會繼續改革及開放，擴大機構投資者進入市場，並會就規管、條例及標準上進行國際討論。另外，內地會再就《外商投資產業指導目錄》允許外商投資准入負面清單推進及改善。

在內地房地產市場方面，易綱提到人行已降低個人住房貸款利率和首付比例，鼓勵銀行通過「保交樓」專項借款支持已售住房建設交付，支持剛性和改善性住房需求。

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