港元現報7.8499元貶值1點子，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多3點子，報7.8495元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌19.48點子至2.07393%；1星期HIBOR跌0.34點子至2.71024%；2星期HIBOR升4.22點子至2.90786%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.16點子至4.68399%；6個月期HIBOR升0.89點子至4.87131%；12個月期HIBOR升1.14點子至5.30929%。

美元指數現報111.265貶值0.216點或0.19%。

美元1個月期LIBOR報3.80486%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5964%，終止連續3日收窄，利差是2022年10月31日後最低，當日差距為-0.6315%。

對上一次終止連續3日收窄，是2022年10月26日，當日利差報-0.5517%。

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