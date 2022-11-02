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恒指半日升268點 升穿10天線 科指升1.6%曾升穿20天線 醫藥股勁升

市場續憧憬內地放寬清零政策，A股上升，恒指今早低開65點後曾跌178點，其後倒升，臨近半日收市曾升最多356點，半日高低波幅535點。市場等待聯儲局議息，美期升0.14%至0.35%，亞股個別發展，美匯回軟至111.28，輕微跌穿10天線。

恒指半日升268點或1.74%，報15724點，大市成交金額761億元；國指升101點或1.95%，報5310點。恒生科技指數收報3127點，升1.69%。

藍籌股成交金額368.96億元，佔大市成交48.48%；科指成份股成交金額202億元，佔大市成交26.54%；國指成份股成交金額300.18億元，佔大市成交39.44%。

友邦（1299）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。創科實業（0669）、聯想（0992）、恒生（0011）拖累大市。

藍籌67隻升，5隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升13.33%，收報1.19元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌5.71%，收報5.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報62.25元，升9.79%；跌幅最大的是聯想（0992）收報5.95元，跌5.71%。

恒指升穿10天線(15431.28點)，上望20天線(16191.53點)。科指續高於10天線(2973.22點)，曾升穿20天線(3148.84點)。

北水南下合計淨流入52.18億元，較上日減少29.85%，連續第20日流入，累計流入931.27億元，對上一次連續20日淨流入是2021年12月21日。南水北上合計淨流出55.8億元人民幣，終止連續1日流入

續憧憬內地放寬清零政策，醫藥股勁升，康希諾生物（6185）收報130.4元，升51.1%；君實生物（1877）收報37.05元，升15.78%；歌禮製藥（1672）收報3.18元，升22.31%；藥明巨諾（2126）收報3.78元，升21.94%；騰盛博藥（2137）收報7.02元，升16.03%。

匯控（0005）祁耀年：內地將重新開放，繼續在內地投資，香港仍是「重要的金融中心」。收報41.2元，升0.37%。

工信部：就智能網聯汽車准入和上路通行徵求意見。汽車股個別發展，吉利（0175）收報9.37元，升3.88%；比亞迪（1211）收報185.8元，升1.2%；華晨中國（1114）收報3.41元，升0.59%；廣汽集團（2238）收報5.14元，升4.68%；東風集團股份（0489）收報3.88元，升4.3%；長城汽車（2333）收報8.72元，跌0.57%；北京汽車（1958）收報1.86元，升4.49%；小鵬（9868）收報26.5元，跌3.46%；五菱（0305）收報0.68元，升3.03%；理想汽車（2015）收報62.25元，升9.79%；蔚來集團（9866）收報80.75元，跌1.1%；零跑（9863）收報18.18元，跌1.84%。

歌禮製藥（1672）：新冠口服藥遞交美國臨床試驗申請，曾升26%。收報3.18元，升22.31%。

百勝中國（9987）第三季業績好過預期，純利增98%，10月情況嚴峻。收報395元，升15.29%。

移卡（9923）第三季GPV按季增4.3%至5408億人幣。收報19.32元，升1.9%。

恒大被盛京（2066）追討326億元人民幣質押貸款。收報6元，無升跌。

交銀國際（3329）出售債券涉資6088萬元。平上市低位0.365元，收報0.395元，升3.95%。

吳亞軍再斥3144萬增持龍湖（0960），另2184萬買入龍湖優先票據。收報12.2元，升12.75%。

小鵬（9868）10月付運5101架智能車按年跌近五成。收報26.5元，跌3.46%。

旭輝（0884）大股東斥40萬萬增持100萬股。收報0.43元，升10.26%。

交易商協會召集21民營內房開會，傳雅居樂（3383）等擬發「中債增」債券。收報1.61元，升2.55%。

TVB：盼討論及增加推廣CPRP，料利電視及廣告業發展。電視廣播（0511）收報2.81元，跌1.4%。

郭炳聯郭基泓伙郭老太出資1.14億增持新地（0016）135萬股。收報86.85元，升1.11%。

蔚來（9866）10月交付量按年增1.7倍。收報80.75元，跌1.1%。

港交所（0388）：取消每宗交易0.5元交易系統使用費，上調從價交易費，10萬元交易需多付0.26元。收報232元，升2.47%。

理想（2015）10月交付量增31%，首10個月累計交付量達22.1萬輛。收報62.25元，升9.79%。

破頂股表現

破頂股包括，華潤醫藥（3320）創52周高，見6.12元，收報5.99元，升4.72%；愛康醫療（1789）創52周高，見9.09元，收報9.09元，升10.85%；中海油服（2883）創52周高，見9.97元，收報9.88元，升3.24%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.415元，收報0.44元，無升跌；合景悠活（3913）低見0.73元，收報0.77元，跌1.28%；富力（2777）低見1.03元，收報1.1元，無升跌；遠洋集團（3377）低見0.49元，收報0.49元，跌9.26%；銀城國際（1902）低見1.21元，收報1.22元，跌3.94%；中國置業（0736）低見0.17元，收報0.17元，跌6.08%；成實外教育（1565）低見0.123元，收報0.145元，升11.54%；朝聚眼科（2219）低見2.6元，收報2.78元，升1.09%；PLATT NERA（1949）低見0.19元，收報0.19元，跌10.8%；中國再保險（1508）低見0.4元，收報0.41元，跌4.65%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，光啟科學（0439）低見0.091元，收報0.091元，跌7.14%；遠見控股（0862）低見0.075元，收報0.075元，跌5.06%；金源米業（0677）低見0.435元，收報0.45元，無升跌；新世界發展（0017）低見15.56元，收報16.16元，無升跌；恒地（0012）低見19元，收報19.94元，升2.89%；信和置業（0083）低見8.25元，收報8.65元，升1.88%；華置（0127）低見1.32元，收報1.33元，跌3.62%；冠君（2778）低見2.28元，收報2.44元，升4.72%；泓富（0808）低見1.64元，收報1.67元，無升跌；富豪產業（1881）低見0.85元，收報0.88元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，康希諾生物（6185）收報130.4元，升51.1%；三葉草生物（2197）收報2.35元，升25%；華領醫藥（2552）收報2.63元，升22.9%；歌禮製藥（1672）收報3.18元，升22.31%；亨得利（3389）收報0.3元，升21.95%；藥明巨諾（2126）收報3.78元，升21.94%；先聲藥業（2096）收報11.5元，升21.69%；佳民（8519）收報0.017元，升21.43%；和鉑醫藥（2142）收報1.1元，升18.28%；阿里影業（1060）收報0.37元，升17.46%；海倫司（9869）收報9.93元，升16.96%。

下跌異動股，包括，恒盛地產（0845）創上市新低，見0.09元，收報0.09元，跌15.89%；雲遊控股（0484）收報0.6元，跌14.29%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.016元，跌11.11%；PLATT NERA（1949）創上市新低，見0.19元，收報0.19元，跌10.8%；卓越教育集團（3978）收報0.54元，跌10%；艾美疫苗（6660）收報32.2元，跌9.3%；遠洋集團（3377）創上市新低，見0.49元，收報0.49元，跌9.26%；藍鼎國際（0582）創上市新低，見0.117元，收報0.135元，跌8.16%；眾安（0672）收報0.164元，跌7.87%。

 

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