市場續憧憬內地放寬清零政策，A股上升，恒指今早低開65點後曾跌178點，其後倒升，臨近半日收市曾升最多356點，半日高低波幅535點。市場等待聯儲局議息，美期升0.14%至0.35%，亞股個別發展，美匯回軟至111.28，輕微跌穿10天線。