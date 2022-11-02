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特斯拉Cybertruck 據報將在明年底起量產

路透引述知情人士報道，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）計劃明年底開始大規模生產電動貨車Cybertruck。

上月特斯拉表示，正準備在德州奧斯汀工廠建造新車型，預期明年展開「初步生產」。消息人士指，特斯拉將於明年下半年開始實現Cybertruck的全力生產，預計要到2024年初才能實現收入。Cyber​​truck尚未公布最終定價及量產版本，特斯拉沒有回應置評。

另有消息人士稱，Cyber​​truck的設計目的是使用特斯拉4680電池。惟Guidehouse Insights分析師Sam Abuelsamid表示，特斯拉目前無法大量生產這款電池，因此Cybertruck量產時間可能延到明年底之後。他又指，特斯拉最後可能被迫重新設計Cybertruck電池，改由傳統的2170電池。

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