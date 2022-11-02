雅各臣稱，主因香港放寬社交距離措施，促使公營及私營界別的病人恢復求診，從而推動基礎藥物以及慢性病專科藥物的需求。銷售需求上升，加上銷售價格、產品組合及經營槓桿的改善，以及香港政府保就業計劃的資助，令中期溢利顯著增加。香港人口老齡化及慢性病日漸流行，將繼續支持增長動力，並預期在可見將來令集團的業務受惠。憑藉垂直整合的供應鏈，配合其雄厚的生產及產品開發實力，集團將繼續推行其增長策略以鞏固其市場地位，並同時積極推進其戰略路線圖。

健倍苗苗指，主因香港放寬社交距離政策，不僅提振零售消費氣氛，集團的整體銷售亦逐步回升，使中期收益大幅增加，加上獲得政府保就業計劃發放的財政補貼亦帶動綜合溢利增長。消費者變得越來越積極主動管理健康及保健的趨勢，加上人口老化、生活水平提高、久坐不動的生活方式，將繼續推動增長，並預期在可見將來令集團的業務受惠。集團的跨境電子商務平台一直取得良好進展，為接觸中國內地市場的目標消費者提供一個快速擴展的途徑。

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