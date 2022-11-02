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中生製藥第三季收入增21% 料全年創新藥收入佔24%

中國生物製藥（1177）公布今年9月底止第三季營運及財務信息，期內收入約74.7億元（人民幣，下同），較去年同期增長約21.3%；今年第一至第三季，收入累計約226.6億元，按年增長約10.5%。

公司指出，收入增長由中國疫情形勢受控和正常生產生活秩序的恢復，消費醫療和院內診療流量顯著復蘇，中生製藥加快推進研發、生產和銷售進度所帶動。

鑒於國家集採政策形勢對仿製藥的潛在影響，公司持續加大對創新研發設施、人員和項目的投入，創新藥收入比例預計於2022年24%。展望未來，中生製藥計劃創新藥收入將在2023年突破100億元大關，收入比例進一步提升。同時，公司力爭於2030年成為世界級創新醫藥集團，達到1000億港元的收入目標，其中創新藥佔收入六成以上。

中生製藥中午收報4.4港元，升5%。

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