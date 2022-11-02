匯控（0005）行政總裁祁耀年出席國際金融領袖投資峰會時表示，銀行轉型數碼化已經十分普遍，在過去一年，全球有660萬億美元經過匯豐流動，當中有98%是透過數碼執行。現在該行已投資約7億美元至金融科技相關業務，將技術帶入銀行以實行數碼化，而並非將其視為單一投資。
祁耀年認為，雖然實時支付(Real-time payment) 在零售銀行上層面上，過去5年已經開始，不過消費者及商業交易透過數碼央行數字貨幣(CBDC)的跨境交易仍未推出。他指出，現時CBDC的概念已逐漸落實至現實當中，若允許跨境交易，當中可減低成本獲得即時轉賬，以往為大企業的優勢中小企亦可享有，於全球獲得資金支持，並有機會將業務擴張。
他續指，行內數碼化的競爭是健康的。而匯豐在香港已推出數字化銀包PayMe，包含客戶及商業交易，現錄得約290萬人使用，用戶基礎上升的速度快，PayMe開立3年後已有近50%的客戶基礎，是該行發展金融科技的一個里程碑。
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