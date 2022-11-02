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颱風提早收市 恒指升371點 成交第8日破千億 北水11個月最長流入 抗疫醫藥股向上

天文台於1時40分改發8號風球，港股亦按安排於1時55分收市，恒指今早低開65點，低位跌178點，午後升幅進一步擴至411點，全日高低波幅590點。恒指高見15867.24點，創逾一周高，兩日累升1140.15點。雖然午後只有15分鐘交易，但全日成交金額仍超過1000億元，連續第8日破千億。外圍方面，美期續升，亞股個別發展，A股向上。觀望聯儲局議息，美匯指數回軟至111.3，於10天線爭持，美10年債息於10天及20天線間。

恒指收市升371點或2.41%，報15827點，大市成交金額1060億元，較上日減少31.07%，是10月21日939.7億元成交後最少；國指升145點或2.79%，報5355點。恒生科技指數收報3156點，升2.65%。

藍籌股成交金額544.49億元，佔大市成交51.36%；科指成份股成交金額287.91億元，佔大市成交27.16%；國指成份股成交金額440.9億元，佔大市成交41.59%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。創科實業（0669）、聯想（0992）、電能實業（0006）拖累大市。

藍籌67隻升，4隻下跌，2隻無升跌。龍湖（0960）升18.85%，收報12.86元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌4.91%，收報6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報62.55元，升10.32%；跌幅最大的是聯想（0992）收報6元，跌4.91%。

恒指升穿10天線(15441.57點)，上試20天線(16196.68點)。科指續高於10天線(2976.18點)，升穿20天線(3150.32點)。

北水南下合計淨流入76.73億元，較上日增加3.16%，淨流入金額是3月16日78.72億元後最多。北水連續第20日流入，累計流入955.82億元，對上一次連續20日淨流入是2021年12月21日。南水北上合計淨流出76.05億元人民幣，終止單日流入。

三大指數即市表現

恒指曾升最多2.67%，高見15867.24點，是10月24日15993.88點後最高。今日收市報15827.17點，是10月21日後收市新高，當日報16211.12點。連升2日，累計升1140.15點，對上一次連升2日是10月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月18日。

科指曾升最多3.24%，高見3174.72點，是10月20日3182.74點後最高。今日收市報3156.59點，是10月19日後收市新高，當日報3196.58點。連升3日，累計升333.67點，對上一次連升3日是10月27日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月27日。

國指曾升最多3.17%，高見5374.93點，是10月27日5396.77點後最高。今日收市報5355.03點，是10月21日後收市新高，當日報5517.44點。連升2日，累計升416.47點，對上一次連升2日是10月26日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月26日。

午後消息股表現

憧憬內地放寬清零政策，抗疫醫藥股向上，君實生物（1877）收報36.05元，升12.66%；歌禮製藥（1672）收報3.16元，升21.54%；騰盛博藥（2137）收報6.99元，升15.54%。

火鍋股向上，海底撈（6862）收報14.32元，升8.65%；九毛九（9922）收報14.88元，升9.41%；呷哺呷哺（0520）收報5元，升11.11%。

航空股升，國航（0753）收報6元，升2.92%；南航（1055）收報4.36元，升3.81%；東航（0670）收報2.71元，升3.04%。

旅遊相關股華住集團（1179）收報26.55元，升8.81%；攜程集團（9961）收報206.8元，升6.65%；同程旅行（0780）收報14.46元，升8.07%。

富士康iPhone廠所在區實行7天全域靜態管理。瑞聲（2018）收報16元，升2.83%；舜宇（2382）收報78.65元，升4.8%；高偉電子（1415）收報12元，升11.11%；富智康（2038）收報0.7元，升4.48%。

傳合肥工廠暫停生產，蔚來（9866）：消息屬實。蔚來收報80.5元，跌1.41%。

雅各臣（2633）發盈喜料多賺70%，健倍苗苗（2161）盈喜料增1.1至1.2倍。雅各臣收報0.82元，升3.8%；健倍苗苗創上市新低，見0.58元，收報0.67元，升11.67%。

中行（3988）：內房已漸見底回復 「沒人比政府更着重房地產」。中行見52周低2.51元，收報2.55元，無升跌。

「雙11」開幕首小時，102個品牌錄過億交億。阿里巴巴（9988）收報67.4元，升1.97%；京東（9618）收報161.6元，升2.73%。寶尊電商（9991）收報11.1元，升0.73%。

中生製藥（1177）第三季收入增21%，料全年創新藥收入佔24%。中生製藥收報4.39元，升4.77%。

萬科（2202）首十個月合約銷售額跌34％。萬科收報10.66元，升4.72%。

今早及隔晚消息股表現

匯控（0005）祁耀年：內地將重新開放，繼續在內地投資，香港仍是「重要的金融中心」。收報41.4元，升0.85%。

工信部：就智能網聯汽車准入和上路通行徵求意見。汽車股向上，吉利（0175）收報9.49元，升5.21%；比亞迪（1211）收報190.9元，升3.98%；廣汽集團（2238）收報5.22元，升6.31%；東風集團股份（0489）收報3.91元，升5.11%；長城汽車（2333）收報8.79元，升0.23%；北京汽車（1958）收報1.9元，升6.74%；慶鈴汽車股份（1122）收報0.94元，升4.44%；小鵬（9868）收報27.1元，跌1.28%；五菱（0305）收報0.68元，升3.03%；理想汽車（2015）收報62.55元，升10.32%；蔚來（9866）收報80.5元，跌1.41%；零跑（9863）收報18.4元，跌0.65%。

歌禮製藥（1672）：新冠口服藥遞交美國臨床試驗申請，曾升26%。收報3.16元，升21.54%。

百勝中國（9987）第三季業績好過預期，純利增98%，10月情況嚴峻。收報389.8元，升13.78%。

移卡（9923）第三季GPV按季增4.3%至5408億人幣。收報19.86元，升4.75%。

恒大被盛京（2066）追討326億元人民幣質押貸款。收報6元，無升跌。

交銀國際（3329）出售債券涉資6088萬元。平上市低位0.365元，收報0.375元，跌1.32%。

吳亞軍再斥3144萬增持龍湖（0960），另2184萬買入龍湖優先票據。收報12.86元，升18.85%。

小鵬（9868）10月付運5101架智能車按年跌近五成。收報27.1元，跌1.28%。

旭輝（0884）大股東斥40萬萬增持100萬股。收報0.425元，升8.97%。

交易商協會召集21民營內房開會，傳雅居樂（3383）等擬發「中債增」債券。收報1.61元，升2.55%。

TVB：盼討論及增加推廣CPRP，料利電視及廣告業發展。電視廣播（0511）收報2.9元，升1.75%。

郭炳聯郭基泓伙郭老太出資1.14億增持新地（0016）135萬股。收報87.35元，升1.69%。

蔚來（9866）10月交付量按年增1.7倍。收報80.5元，跌1.41%。

港交所（0388）：取消每宗交易0.5元交易系統使用費，上調從價交易費，10萬元交易需多付0.26元。收報236元，升4.24%。

理想（2015）10月交付量增31%，首10個月累計交付量達22.1萬輛。收報62.55元，升10.32%。

破頂股表現

破頂股包括，石藥集團（1093）創52周高，見10.16元，收報10.02元，升13.86%；華潤醫藥（3320）創52周高，見6.12元，收報6元，升4.9%；愛康醫療（1789）創52周高，見9.38元，收報9.2元，升12.2%；日清食品（1475）創52周高，見6.6元，收報6.53元，升3.32%；石藥（1093）創52周高，見10.16元，收報10.02元，升13.86%；中海油服（2883）創52周高，見10.06元，收報10元，升4.49%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.415元，收報0.465元，升5.68%；合景悠活（3913）低見0.73元，收報0.79元，升1.28%；富力（2777）低見1.03元，收報1.1元，無升跌；遠洋集團（3377）低見0.49元，收報0.51元，跌5.56%；銀城國際（1902）低見1.21元，收報1.27元，無升跌；中國置業（0736）低見0.17元，收報0.17元，跌6.08%；成實外教育（1565）低見0.123元，收報0.133元，升2.31%；朝聚眼科（2219）低見2.6元，收報2.88元，升4.73%；PLATT NERA（1949）低見0.19元，收報0.234元，升9.86%；中國再保險（1508）低見0.4元，收報0.4元，跌6.98%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，FRIENDTIMES（6820）低見0.98元，收報1.02元，跌1.92%；光啟科學（0439）低見0.091元，收報0.097元，跌1.02%；遠見控股（0862）低見0.075元，收報0.075元，跌5.06%；金源米業（0677）低見0.435元，收報0.45元，無升跌；新世界發展（0017）低見15.56元，收報16.2元，升0.25%；恒地（0012）低見19元，收報19.96元，升2.99%；信和置業（0083）低見8.25元，收報8.58元，升1.06%；華置（0127）低見1.32元，收報1.35元，跌2.17%；冠君（2778）低見2.28元，收報2.43元，升4.29%；泓富（0808）低見1.64元，收報1.68元，升0.6%。

異動股

上升異動股，包括，康希諾生物（6185）收報141元，升63.38%；深藍科技（1950）收報0.143元，升33.64%；佳民（8519）收報0.018元，升28.57%；三葉草生物（2197）收報2.38元，升26.6%；恒盛地產（0845）創上市新低，見0.09元，收報0.134元，升25.23%；華領醫藥（2552）收報2.65元，升23.83%；帝國科技（0776）收報6.5元，升21.95%；歌禮製藥（1672）收報3.16元，升21.54%；名仕快相（8483）收報0.069元，升21.05%；培力控股（1498）收報1.19元，升20.2%；思摩爾（6969）收報10.54元，升19.77%。

下跌異動股，包括，艾美疫苗（6660）收報30.3元，跌14.65%；雲遊控股（0484）收報0.6元，跌14.29%；凱知樂（2122）創上市新低，見0.08元，收報0.081元，跌8.99%；聯康生物（0690）收報0.073元，跌8.75%；英皇文化產業（0491）收報0.021元，跌8.7%；藍鼎國際（0582）創上市新低，見0.117元，收報0.135元，跌8.16%；衍生集團（6893）收報0.285元，跌8.06%；正商實業（0185）見52周低1.09元，收報1.13元，跌7.38%；壹賬通金融科技（6638）收報1.65元，跌7.3%；潤邁德醫療（2297）收報2.2元，跌7.17%；中國再保險（1508）創上市新低，見0.4元，收報0.4元，跌6.98%。

 

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