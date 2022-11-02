James Gorman指出，過去便宜的資金，現在已不再相對地便宜，聯儲局保持低利率太久，市場需經歷痛苦的轉折期，資金成本上升亦會影響企業的財務部署。他認為及後最大的風險仍為通脹，他認為加息可收窄需求側的通脹，而若能控制因俄羅斯帶動的天然氣價格上升，亦可以收窄供給側的通脹。

高盛董事長兼首席執行官David Solomon則指出，市場經歷不確定性，如利率上升、經濟增長轉弱，但資本市場活動反而有所上升。他指出，過去10年利好資產價格上升，央行利率政策利好固定收入資產價格，以錢賺錢能獲得良好回報，但現在市場對風險溢價正在收窄，他認為市場一般需要2至4季重新平衡，甚至長達6季。不過進入2023年，市場對聯儲局加息路徑更為清晰，下季市場可更為趨於平衡。他又指出，央行開始量化縮緊回收流動性，將增加市場不確定性和脆弱程度，如9月底英鎊因槓桿出現的問題被放大，市場需要小心處理。

瑞銀集團董事長Colm Kelleher則指出，因為股債和部分商品下挫，現在儲存在資產管理賬戶的現金創紀錄的水平，客戶目前正在觀望市場情况。雖然現在未知道央行甚麼時候可以控制通脹，但他指部分行業如零售、健康護理、部分商品股的估值正在回升，該行對目前各種資產評級皆為中性，但認為未來9個月會有吸引回報。對於目前市場環境的投資部署，他認為美國市場相對歐洲吸引，雖然他看好中國市場，但要觀望內地新冠肺炎防疫政策的變化。

黑石首席財務官兼高級董事總經理Michael Chae則指，目前市場表現分化，目前地產、非必需消費品的需求較疲弱，但旅遊、能源、周期性行業等因為供應問題時維持強勁，因應現在勞動市場緊張，租金上升，認為通脹會有韌性。在此情况下，他看好借貸行業收取高息，以及持有優先債券至到期收息，而科技創新也可持續投資。他又指因為私募基金投資期長，目前表現會較上市公眾公司為佳。

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