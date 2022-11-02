CNBC 引述Twitter（ 美：TWTR）員工透露 ，Twitter管理層已指示一些員工每周7天、12小時輪班工作，以應對迫在眉睫的裁員危機。
報道又指，在馬斯克接手之前一直在 Twitter 工作的員工，亦被要求證明他們的工作和團隊的工作對公司是有價值的。報道指，有Twitter 員工擔心他們可能會在沒有任何警告或遣散費的情況下被解僱。
Tesla行政總裁馬斯克完成以440億美元收購Twitter的交易。此前有外電報道，馬斯克正組建一個由顧問、投資者和麾下商業帝國裡其他業務領域的人員組成的團隊，冀重塑Twitter。另有報道指，Twitter團隊正在討論第一輪裁員計劃，目標裁減四分之一員工，估計涉近2000人。知情人士指，裁員計劃幾乎涉及所有部門，包括銷售、產品、工程、法律、安全等。
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