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嘉里物流夥安老院舍推電商平台「耆艦店」 攻智慧銀髮族

嘉里物流（0636）宣布，聯同香港領先安老院舍營運商兼安老院舍管理科技公司毅齡科技(ANI Systems)，合作推出首個專為安老院舍營運商而設的一站式 B2B 網上採購平台「耆艦店」，旨在締造智慧銀髮生態圈，該平台已經開業。

平台與 70 多家品牌夥伴合作，供應一系列經營安老院舍的必需品，涵蓋食物與保健品、藥物、醫療器材、家居和清潔用品及提供物理、職業治療及醫療廢物收集等專業醫療服務。 

嘉里物流聯網綜合物流北亞總裁劉健培表示，隨著香港面對人口老齡化，耆艦店是一個掌握現今趨勢、為安老服務業而設的平台，同時標誌著嘉里邁進一個具龐大增長潛力的市場。現在透過耆艦店，安老院舍員工只需簡單步驟，便可在一個平台訂購他們所需的用品，省卻過往以傳統方式向眾多個別供應商訂購物資的繁瑣。

ANI Systems 董事總經理鍾慧妍表示，公司一直致力協助業界進行數碼轉型，建立耆艦店，助安老院舍營運商在平台訂購所需用品，可騰出更多人力資源及時間，悉心照顧院友。

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