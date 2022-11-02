中銀香港（2388）BoCPay推出「驚喜星期五」優惠。由11月至12月，連續9個星期五，BoC Pay客戶累積持有的中銀信用卡積分，均可於BoC Pay內每200積分當作1元使用，即以8折積分優惠抵銷簽賬；持有中銀信用卡滿11年或以上的客戶，更可以每160積分當作港幣 1元使用，即以64折積分優惠抵銷簽賬。所有於星期五的簽賬，於7日內隨時可以用簽賬日的折扣積分優惠作抵銷簽賬。
另外，該行亦推出「$50迎新獎賞」優惠 ，全新客戶下載並成功綁定BoC Pay， 於指定零售商店與人氣食肆消費滿20元， 包括Pacific Coffee、U購select、VanGO便利店、百佳、屈臣氏、譚仔及譚仔三哥， 即可使用所領取的五張港幣10元商戶電子優惠券。
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