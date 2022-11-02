另外，該行亦推出「$50迎新獎賞」優惠 ，全新客戶下載並成功綁定BoC Pay， 於指定零售商店與人氣食肆消費滿20元， 包括Pacific Coffee、U購select、VanGO便利店、百佳、屈臣氏、譚仔及譚仔三哥， 即可使用所領取的五張港幣10元商戶電子優惠券。

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