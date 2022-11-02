消息人士指，華為已完全停止向俄羅斯直接供應手機，亦沒有再向俄羅斯直接出口任何電訊設備。華為位於莫斯科的辦公室也於明年１月１日起招租。

消息人士表示，華為已經完全停止向俄羅斯直接供應智慧型手機，雖然仍有華為的產品在官方網站出售，但可能先前交付後剩餘的產品，官網之後很有可能關閉。消息人士又透露，華為已將其俄籍員工轉移到哈薩克和烏茲別克。

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