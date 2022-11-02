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國航馬崇賢獲委任國泰董事局副主席 宋志勇已辭任

國泰航空（0293）公布最新董事局人事變動，宋志勇已辭任公司非常務董事及董事局副主席 ，馬崇賢獲委任為公司董事局副主席。有關人事變動於明日生效。

國泰表示，馬崇賢於2022年9月起擔任中航集團公司董事長兼黨組書記，以及國航（0753）董事長兼黨委書記。國泰續指，國航為公司的主要股東，除此以外，馬崇賢與公司任何董事、管理高層、主要股東或控股股東無關；馬崇賢並無持有公司任何股份或相關股份權益。

國泰又表示，宋志勇已確認，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於工作調整及於2022年9月27日辭去國航董事會執行董事及董事長職務，他與公司董事局並無任何意見分歧。國泰又表示，宋志勇於2014年獲委任為公司董事至今，對其過去8年作出貢獻表示感謝。

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