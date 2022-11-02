累計今年以來9個月，公司收入近70億美元，按年增加18%。期間虧損擴大至3846.2萬美元，去年同期為虧損673.6萬美元。全面開支總額也由去年同期236.6萬元，擴大至3.73億美元。

富智康預計今年將錄得綜合淨虧損，去年全年錄得淨利潤5642萬美元。公司解釋指，多項因素影響公司可能產生虧損，包括消費需求受到抑制、手機出貨量的持續下跌、疫情的持續不利影響、全球經濟及政治的不確定性、市場波動性及終端市場需求下降共同導致信貸風險增加，以及自2017年底以來具挑戰性之市場境況已持續至2022年。

此外，富智康間接全資附屬公司宏訊，於今天交易時段後，跟地方政府訂立補償協議。地方政府將自宏訊，收回物業的所有權，並向宏訊支付補償總額6.56億元（人民幣，下同）。

資料顯示，該物業位於中國浙江省杭州經濟技術開發區11號大街58號，總佔地面積約為15.3萬平方米，總建築面積約為11.4萬平方米。目前，集團並未於物業進行任何製造業務。於2022年6月30日，該物業（ 由土地連同其上的樓宇及建築物組成）的賬面淨值約為7,127萬元。

富智康今天收報0.7元，升4.5%。

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