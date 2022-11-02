moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

富智康料全年由盈轉虧 主因消費及手機出貨下跌

台灣鴻海旗下富智康集團（2038）公布，截至今年9月30日止3個月，公司收入錄得27.12億美元（約211.54億港元），按年增加48.2%。季度表現由盈轉虧，錄得1463.9萬美元虧損，去年同期賺2159.3萬美元。期間全面開支為1.52億美元，去年同期為收益1420.7萬元。

累計今年以來9個月，公司收入近70億美元，按年增加18%。期間虧損擴大至3846.2萬美元，去年同期為虧損673.6萬美元。全面開支總額也由去年同期236.6萬元，擴大至3.73億美元。

富智康預計今年將錄得綜合淨虧損，去年全年錄得淨利潤5642萬美元。公司解釋指，多項因素影響公司可能產生虧損，包括消費需求受到抑制、手機出貨量的持續下跌、疫情的持續不利影響、全球經濟及政治的不確定性、市場波動性及終端市場需求下降共同導致信貸風險增加，以及自2017年底以來具挑戰性之市場境況已持續至2022年。

此外，富智康間接全資附屬公司宏訊，於今天交易時段後，跟地方政府訂立補償協議。地方政府將自宏訊，收回物業的所有權，並向宏訊支付補償總額6.56億元（人民幣，下同）。

資料顯示，該物業位於中國浙江省杭州經濟技術開發區11號大街58號，總佔地面積約為15.3萬平方米，總建築面積約為11.4萬平方米。目前，集團並未於物業進行任何製造業務。於2022年6月30日，該物業（ 由土地連同其上的樓宇及建築物組成）的賬面淨值約為7,127萬元。

富智康今天收報0.7元，升4.5%。

 

其他報道

乘聯會：內地10月乘用車零售量增11%

國航馬崇賢獲委任國泰董事局副主席 宋志勇已辭任

華為據報計劃撤出俄羅斯 莫斯科辦公室明年起招租

東方海外斥資132億訂購七艘甲醇兼容集裝箱船

維他奶行使購股權 購Vitasoy Australia餘下49%

微盟9月廣告毛收入錄9.7億人幣 月度表現首超去年同期

京東「雙11」：截至昨日累計售出逾5.5億件商品  

亞洲金融論壇相隔3年明年初實體舉行

傳小米造車被叫停 小米澄清：汽車項目正在順利推進

中銀香港BoC Pay推出「驚喜星期五」 8折積分抵銷簽賬

Tesla關閉北京旗艦店