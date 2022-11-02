新東方在線（1797）近月靠抖音直播間「東方甄選」迅速走紅，惟創辦人俞敏洪近日「轉戰」淘寶，展開「新東方好老師」直播間引發關注，外界猜測其或許準備「出抖入淘」，為「雙11」消費旺季探路。俞敏洪今天於個人官方微信號「老俞閑話」中回應：「被過度解讀成為新東方要進行平台的戰略轉移，這當然基本上屬於無稽之談。」
俞敏洪解釋，自己應新東方考研業務部門的邀請，於10月30日去淘寶的旗艦店做一場面對大學生的演講。「這一演講，被過度解讀成為新東方要進行平台的戰略轉移，這當然基本上屬於無稽之談。我每年都會在淘寶上和大學生進行交流，今年也和往年一樣，並不是什麼特殊的安排。」
對於新東方（9901）最新一份財報，俞敏洪稱：「因為業績還可以，股價有一定程度的提升。」他續表示：「業績之所以還可以，一方面是經過一年多的調整，新東方業務的大局已經穩定下來，開源節流開始有了初步的成效；另一方面，東方甄選的發展也給新東方帶來了機遇和信心。」
內地去年掀起一場監管風暴，令到一眾教育股被政策打殘；新東方系則受惠於「東方甄選」，股價年內反彈。俞敏洪表示，股價從來就不是自己關心的話題，更指自己「已經整整半年沒有一次主動去看過新東方的股價」。他稱：「公司健康地活著，並且能夠長久穩定發展，才是我考慮的主要問題。業務上的成敗都是臨時的事情，只有眼光超越於眼前的成敗之上，未來的光芒才會在更遠處出現。」
新東方在線今天收報39.1元，微升0.5%。新東方今天收報20.85元，升3.2%。
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