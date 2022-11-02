集團主席兼行政總裁何猷龍表示，第三季度業績因七月份娛樂場關閉，及內地和澳門實施的旅遊限制而大受影響。澳門政府一度在七月份實施嚴格的防疫措施，致旗下娛樂場暫停營運12天。娛樂場重新開業後，鑑於持續實施嚴格的旅遊限制，經營環境仍存在挑戰。儘管如此，他們對政府近日放寬對指定國家的入境措施，以及十一黃金周訪客量大增而感到鼓舞。同時，自11月1日起，內地居民可使用智能簽注設備提交赴澳門個人旅遊和團隊旅遊簽注申請，因此他們對訪客量的持續增長保持謹慎樂觀。他又說，集團已就競投新的澳門賭牌遞交詳細標書，旗下的綜合度假村提供多元化的非博彩設施，他們將運用自身的經驗為本澳旅遊業的多元化發展作出更多貢獻。

另在業務發展方面，澳門新濠影滙二期的建設工程進展順利，他們將密切關注市場情況，以落實合適的開幕時間，目前預期於明年第二季度起分階段開業。塞浦路斯的City of Dreams Mediterranean項目亦預計在明年第二季度開業，惟須視乎監管部門的批准及建築進度而定。菲律賓業務方面，博彩投注額已逐漸回升至接近疫情前的水平。