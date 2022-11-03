道瓊斯工業平均指數收跌505點，跌幅1.55%，報32147點。標普500指數收跌96點，跌幅2.51%，報3759點。納斯達克綜合指數收跌366點，或3.37%，報10524點。

Salesforce跌6.14%，報150.01美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累64點，而波音升2.81%，報147.41元，貢獻道指26點。

科技股方面，蘋果收市報145.03元，跌3.73%，谷歌母公司Alphabet收市報86.97元，跌3.86%，亞馬遜收市報92.12元，跌4.82%，Facebook收市報90.54元，跌4.89%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.3%，報413點。德國DAX指數收跌0.62%，報13256點；法國CAC 40指數跌0.82%，報6276點；英國富時100指數收跌0.59%，報7144點。

道指曾跌最多1.57%，是10月13日後最大跌幅，低見32139.77點，是10月27日31993.21點後最低。連跌3日，累計跌714.04點，對上一次連跌3日是10月7日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月20日。

標指曾跌最多2.53%，是10月7日後最大跌幅，低見3758.68點，是10月24日3741.65點後最低。今日收市報3759.69點，是10月21日後收市新低，當日報3752.75點。連跌3日，累計跌141.37點，對上一次連跌3日是10月7日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月20日。

納指曾跌最多3.38%，是10月7日後最大跌幅，低見10522.9點，是10月14日10308.81點後最低。今日收市報10524.8點，是10月14日後收市新低，當日報10321.39點。連跌3日，累計跌577.65點，對上一次連跌3日是10月7日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月20日。

美2年期10年期債息倒掛，曾低見53.588基點，是10月14日55.877基點後最闊。美3個月10年期債息曾倒掛19.551基點，是11月1日24.664基點後最闊。收報4.046基點。

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