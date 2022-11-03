moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

鮑威爾鷹派言論拖累美股 美債息全線上升 道指跌505點 三周最大跌幅

聯儲局一如預期加息75基點，主席鮑威爾說緊縮周期還要「維持一段時間」，現在考慮停止升息為時過早、利率峰值會高於先前預測，最早可能12月縮小加息幅度。鷹派言論拖累美股下跌、美債息全線上升。

道瓊斯工業平均指數收跌505點，跌幅1.55%，報32147點。標普500指數收跌96點，跌幅2.51%，報3759點。納斯達克綜合指數收跌366點，或3.37%，報10524點。

Salesforce跌6.14%，報150.01美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累64點，而波音升2.81%，報147.41元，貢獻道指26點。

科技股方面，蘋果收市報145.03元，跌3.73%，谷歌母公司Alphabet收市報86.97元，跌3.86%，亞馬遜收市報92.12元，跌4.82%，Facebook收市報90.54元，跌4.89%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.3%，報413點。德國DAX指數收跌0.62%，報13256點；法國CAC 40指數跌0.82%，報6276點；英國富時100指數收跌0.59%，報7144點。

道指曾跌最多1.57%，是10月13日後最大跌幅，低見32139.77點，是10月27日31993.21點後最低。連跌3日，累計跌714.04點，對上一次連跌3日是10月7日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月20日。

標指曾跌最多2.53%，是10月7日後最大跌幅，低見3758.68點，是10月24日3741.65點後最低。今日收市報3759.69點，是10月21日後收市新低，當日報3752.75點。連跌3日，累計跌141.37點，對上一次連跌3日是10月7日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月20日。

納指曾跌最多3.38%，是10月7日後最大跌幅，低見10522.9點，是10月14日10308.81點後最低。今日收市報10524.8點，是10月14日後收市新低，當日報10321.39點。連跌3日，累計跌577.65點，對上一次連跌3日是10月7日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月20日。

美2年期10年期債息倒掛，曾低見53.588基點，是10月14日55.877基點後最闊。美3個月10年期債息曾倒掛19.551基點，是11月1日24.664基點後最闊。收報4.046基點。

 

其他報道

聯儲局加息0.75厘 聲明暗示步伐或放慢