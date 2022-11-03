鮑威爾鷹派言論拖累美股，港股ADR跌412點或2.68%，報15414點，即月恒指夜期跌47點，報15409點，夜期低水46點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.5%，折合報222.54元；阿里巴巴（9988）跌5.81%，折合報63.48元；美團（3690）跌5.56%，折合報138.55元；匯控（0005）跌1.03%，折合報40.98元；建行（0939）跌1.83%，折合報4.17元。
道期現跌0.177%；標期現跌0.17%；納期現跌0.13%。日股休市，韓股現跌1.48%，澳股現跌2.11%。
VIX指數隔晚升0.19%或0.05點，報25.86點。
紐油現跌1.09%或0.98美元，報89.01美元；布油現跌0.84%或0.81美元，報95.35美元；金價現跌0%或0.01美元，報1635.23美元；LME 銅期貨隔晚跌0.33%或25.5美元，報7626.5美元。美國10年期債息現升1.44%或0.0586厘，報4.1005厘。
多間公司最快今日公布業績，包括，汽車之家（2518）、大成食品（3999）、聯想（0992）、檳傑科達（1665）。
新濠國際（0200）新濠博亞第三季虧損增4.5%，達2.438億美元。
阿里巴巴（9988）旗下阿里雲將於雲棲大會展示雲電腦系列最新產品。
新東方（1797）疑「出抖入淘」，創辦人俞敏洪：被過度解讀，屬無稽之談。
富智康（2038）料全年由盈轉虧，主因消費及手機出貨下跌。
國航馬崇賢獲委任國泰（0293）董事局副主席，宋志勇已辭任。
東方海外（0316）斥資132億訂購七艘甲醇兼容集裝箱船。
維他奶（0345）行使購股權，購Vitasoy，Australia餘下49%。
微盟（2013）9月廣告毛收入錄9.7億人幣，月度表現首超去年同期。
京東（9618）「雙11」：截至昨日累計售出逾5.5億件商品。
傳小米（1810）造車被叫停，小米澄清：汽車項目正在順利推進。
嘉里物流（0636）夥安老院舍推電商平台「耆艦店」，攻智慧銀髮族。
渣打（2888）溫拓思：MOX最快明年收支平衡，以不同合作伙伴為賣點。
保誠（2378）CEO重申有意收購內地合資公司剩餘股份。
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