利率期貨顯示，市場輕微調高加息幅度預期，但不足四分一厘，所以12月、2月加息幅度仍為0.5厘，而3月、5月加息不足0.25厘及0.1厘。

Western Asset Management投資組合經理Mark Lindbloom表示，「債券市場對2023年利率頂部的定價比之前更高了，下調了對明年晚些時候降息的預測。鮑威爾的講話暗示下月聯儲會的點陣圖中對利率峰值的預測會上調」。

Wisdom Tree的固定收益部門負責人Kevin Flanagan表示，「債市最關心的是利率最後會停在哪裡，以及會停留在高位多久。如果明年政策利率高於5%，意味著短期國債定價錯誤，2年期殖利率可能接近5%這個門檻。鮑威爾給出的信息是，即使12月只加息50基點，還是有很多工作要完成」。

MUFG美國宏觀策略主管George Goncalves表示，「鮑威爾正在避開關於轉向的討論，他的意思是這個和加息速度沒關係，而是和利率水平及持續時間有關。市場不喜歡這種，但這就是經典的鮑威爾式」。

新政策聲明中增加了以前沒有的一句話，即「在決定未來加息速度時，委員會將把貨幣政策緊縮的累積影響，貨幣政策對經濟活動和通膨的滯後性影響，以及經濟和金融發展形勢納入考量範圍」。

BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen認為，這個措辭是在暗示此次是最後一次升息75基點了，12月很可能升息幅度是50基點。

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