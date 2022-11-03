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余偉文：美加息不影響港金融貨幣穩定 市民需對息口上升有準備 管理風險

聯儲局一如預期加息，金管局總裁余偉文表示，加息符預期，重申不影響香港的金融及貨幣穩定，聯繫匯率制度一直行之有效。市民必須對港元拆息、銀行息率的進一步上升有準備，在作出置業、按揭或其他借貸決定時，必須小心評估及管理有關風險。

余偉文表示，「美聯儲自3月起已連續六次上調聯邦基金利率目標範圍，共加息375基點。今次加息75基點，大致符合市場預期。美聯儲表示往後的加息步伐將繼續參考經濟數據，而最終的利率水平可能會比之前預期為高」。

余偉文表示，「如我之前多次強調，美國加息不會影響香港的金融及貨幣穩定。事實上，香港的貨幣及金融市場繼續保持暢順運作，聯繫匯率制度也一直行之有效。隨着美國持續加息，港美息差擴闊引發的套息交易會驅使資金逐漸從港元流向美元，因此港元匯率偏弱是正常現象。當弱方兌換保證被觸發的時候，金管局會按聯匯機制買入港元賣出美元，銀行體系總結餘相應下降，港元拆息會逐步上升，抵銷套息交易的誘因，最終令港元穩定於7.75至7.85的區間內。這個調整過程完全在聯匯制度的設計和預期之內。市場對有關運作已經有充足的理解和經驗，並且繼續對聯匯制度充滿信心」。

余偉文表示，「如果美國持續加息，相信港元拆息會繼續上升。雖然港元拆息跟隨美元拆息上升的速度和幅度，最終仍取決於本地市場港元資金的供求，但市民必須對港元拆息進一步上升有準備」。

余偉文表示，「銀行息率方面，多間銀行已經上調存貸利率，包括最優惠貸款利率及新造按揭貸款的鎖息上限。市民必須對銀行息率的進一步上升有所準備，並且在作出置業、按揭或其他借貸決定時，必須小心評估及管理有關風險」。

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