11月1日，旭輝控股稱，已暫停向所有境外債權人進行支付。

旭輝集團於公告中表示，經了解，旭輝控股正通過採取各種措施穩定局面，與境外債權人就相關事宜開展討論，並將積極主動地管理境外債務。此外，旭輝控股已聘請海通國際證券有限公司擔任財務顧問及年利達律師事務所擔任法律顧問，協助其與境外債權人進行透明對話，從而共同探討解決當前債務問題的一切可行方案，以維護旭輝控股利益相關方的利益。旭輝控股已與多家貸款銀行進行接洽，以期通過邀請相關銀行參與成立協調委員會，就銀行融資事項進行討論溝通。同時，旭輝控股歡迎符合一定條件的債券持有人在適當時機成立債券持有人小組，以促進債券持有人溝通討論可接受的方案條款。

旭輝控股現報0.44元，升3.5%。

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