港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.13點子至3.20714%，是10月31日後最低，當日報3.17339%。對上一次連跌2日是10月03日，當日拆息報2.5822%。
港元現報7.8499元貶值2點子，曾貶值最多2點子，報7.8499元，亦曾升值最多2點子，報7.8495元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌16.8點子至1.90595%；1星期HIBOR跌15.81點子至2.55214%；2星期HIBOR跌6.57點子至2.84214%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.32點子至4.72714%；6個月期HIBOR升7.58點子至4.94714%；12個月期HIBOR升1.08點子至5.32012%。
美元指數現報111.93升值0.585點或0.53%。
美元1個月期LIBOR報3.84157%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6344%，連續3日擴闊，利差是2022年10月28日後最低，當日差距為-0.6505%。
對上一次連續3日擴闊，是2022年10月04日，當日利差報-0.6035%。
其他報道
余偉文：美加息不影響港金融貨幣穩定 市民需對息口上升有準備 管理風險
恒指低開349點 科指跌3% 齊下試10天線 石藥跌8.7% 蔚來跌6.9%
利率期貨預期下兩次各加息0.5厘 今次是最後一次加息75基點
港股ADR跌412點 夜期低水46點 美期亞股跌 聯想等業績
鮑威爾鷹派言論拖累美股 美債息全線上升 道指跌505點 三周最大跌幅