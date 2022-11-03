港元現報7.8499元貶值2點子，曾貶值最多2點子，報7.8499元，亦曾升值最多2點子，報7.8495元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌16.8點子至1.90595%；1星期HIBOR跌15.81點子至2.55214%；2星期HIBOR跌6.57點子至2.84214%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.32點子至4.72714%；6個月期HIBOR升7.58點子至4.94714%；12個月期HIBOR升1.08點子至5.32012%。

美元指數現報111.93升值0.585點或0.53%。

美元1個月期LIBOR報3.84157%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6344%，連續3日擴闊，利差是2022年10月28日後最低，當日差距為-0.6505%。

對上一次連續3日擴闊，是2022年10月04日，當日利差報-0.6035%。

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