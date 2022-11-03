美國和荷蘭據悉本月將就限制對中國的先進晶片技術出口舉行新一輪談判，彭博社引述消息指，其間，美國將游說ASML Holding NV，加入對華封鎖陣營。
據報，美國國家安全委員會高級官員Tarun Chhabra和負責工業與安全的商務部副部長 Alan Estevez將前往荷蘭進行談判。
報道引述消息指，雙方將討論擴大出口管制，因美國一直施壓荷蘭政府，要求讓總部位於Veldhoven的ASML停止向中國銷售範圍廣泛的先進晶片生產設備。不過，知情人士預計新一輪談判不會達成協議。其中一位知情人士稱，此次訪問是雙方正在進行的雙邊磋商的組成部分，兩國還將討論美荷科技合作伙伴關係的其它問題。
美國國家安全委員會、商務部和荷蘭對外貿易與發展合作部均不予置評。
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