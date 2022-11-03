據報，美國國家安全委員會高級官員Tarun Chhabra和負責工業與安全的商務部副部長 Alan Estevez將前往荷蘭進行談判。

報道引述消息指，雙方將討論擴大出口管制，因美國一直施壓荷蘭政府，要求讓總部位於Veldhoven的ASML停止向中國銷售範圍廣泛的先進晶片生產設備。不過，知情人士預計新一輪談判不會達成協議。其中一位知情人士稱，此次訪問是雙方正在進行的雙邊磋商的組成部分，兩國還將討論美荷科技合作伙伴關係的其它問題。

美國國家安全委員會、商務部和荷蘭對外貿易與發展合作部均不予置評。

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