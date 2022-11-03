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聯想：新美國晶片禁令不會顯著影響聯想出貨 強美元影響有限

聯想集團（0992）董事長兼CEO楊元慶於業績記者會上表示，上季聯想業績穩健，連續10個季度實現盈利能力按年改善，按固定匯率計算的營業額按年升近3%。個人電腦以外的業務勢頭良好，營業額在集團整體佔比已超過37%，方案服務業務和基礎設施方案業務收入實現快速增長。

就晶片問題，楊元慶表示，美國商務部上月發布一系列先進半導體芯片限制措施，但預計新禁令不會顯著影響聯想出貨和供應。他又表示，截至9月底止季度晶片整體供應較上半年有改善，當中電腦產品供應短缺情況得以緩解，而部分ISG產品及低端智能手機則仍受影響。

就匯率問題，執行副總裁兼首席財務長黃偉明表示，儘管海外市場政策波動，匯率問題影響有限，聯想在純利或利潤率增長穩定，以保護毛利率成長，集團亦已做好充分措施對沖相關影響，因此最終受到影響幅度較少。

就個人電腦市場，楊元慶表示，肯定全球PC設備市場短期內會出現疲軟，包括智能手機及平板電腦需求。楊元慶表示，對中國市場保持樂觀，因為其個人電腦市場滲透率仍落後於其他成熟市場，因此在中國的商業PC設備需求將會有更好的發展。

聯想今日收報5.96元，全日微跌0.7%。

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